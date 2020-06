есть пара нюансов, которые пониманию фанатов недоступен.

1) Фраза «вот когда сделает, тогда и поговорим» это не утверждение «не сделает», а предложение сравнить обещанное с готовым результатом

2) Фраза «вот когда сделает, тогда и поговорим» относится к конкретному обещанию в виде конкретной формулировки. Что было обещано — о том и поговорим.

Начнём со второго

Вот как на самом деле выглядит то самое обещание, которое фанаты трактуют как выполненное:

-----------------------------------------------------

SpaceX is also contracted to develop Dragon to send crew to the space station. SpaceX’s first manned flight is expected to take place in 2015.

-----------------------------------------------------

[Компания] SpaceX так же подрядилась разработать [космический корабль] Dragon для доставки экипажа на космическую станцию. Первый пилотируемый полёт компании SpaceX ожидается в 2015 году

-----------------------------------------------------

Данное обещание дано в сентябре 2012

Ничего не замечаете? Правильно — 2015 год

А какой сейчас год? Правильно — 2020.

Получается, что компания SpaceX обешала выполнить полёт через 2.5--3 года, а выполнила, через 7.5 лет.

Давайте же об этом поговорим. Начну я.