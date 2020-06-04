есть пара нюансов, которые пониманию фанатов недоступен.
1) Фраза «вот когда сделает, тогда и поговорим» это не утверждение «не сделает», а предложение сравнить обещанное с готовым результатом
2) Фраза «вот когда сделает, тогда и поговорим» относится к конкретному обещанию в виде конкретной формулировки. Что было обещано — о том и поговорим.
Начнём со второго
Вот как на самом деле выглядит то самое обещание, которое фанаты трактуют как выполненное:
-----------------------------------------------------
SpaceX is also contracted to develop Dragon to send crew to the space station. SpaceX’s first manned flight is expected to take place in 2015.
-----------------------------------------------------
[Компания] SpaceX так же подрядилась разработать [космический корабль] Dragon для доставки экипажа на космическую станцию. Первый пилотируемый полёт компании SpaceX ожидается в 2015 году
-----------------------------------------------------
Данное обещание дано в сентябре 2012
Ничего не замечаете? Правильно — 2015 год
А какой сейчас год? Правильно — 2020.
Получается, что компания SpaceX обешала выполнить полёт через 2.5--3 года, а выполнила, через 7.5 лет.
Давайте же об этом поговорим. Начну я.
Если вам пообещают выполнить работы через 2.5−3 года, а выполнят через 7.5, то будете ли вы трактовать это как выполнение обещания?
Добавить 4 комментария
Новый уровень демагогии и троллинга какой-то. Маск Михаилу ничего не обещал. Если положение дел устраивает NASA, то проблемы нет никакой. Даже во фразе, которую он цитировал, используется слово «expected», т.е. ожидается, а не должно точно случиться.
Что значит новый уровень троллинга? Спросили за обещания — его за язык никто не тянул. Или это новый уровень ханжеских всхлипов про мораль, в отношении элоуна нашего?
Офигенный новостной повод — пост ни о чем неизвестно кого на на каком-то сайте для размещения личных фоточек.
В мире что-то изменилось от этого поста?
Редакция, ау, больше нечего постить?
Справа Синодов, гений интернет-аналитики про «почему невозможно читать про рос. деловую прессу"
Синодов, а ты Роем давно читал ?