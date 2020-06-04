Денис Крючков, основатель «Хабрахабра» на «Хабрахабре» же рассказал, как ему пытались дать грамоту за вклад в Рунет:
Где-то в начале осени 2019 года я получил письмо от сотрудника КЦ домена RU. Там было сказано, что «Оргкомитет 25 лет домену .RU по рекомендации Администрации Президента РФ включил Вас в список кандидатов на представление к почетной грамоте Президента РФ». За вклад в развитие рунета, как я потом выяснил. Далее нужно было связаться для координации дальнейших действий.
Надо сказать, что я не очень подхожу на роль внесшего вклад в развитие рунета, ну и государство в лице разных ведомств слишком активно проявляет интерес к Хабру, бомбардируя разными запросами, поэтому решил воздержаться. Так как не увидел не только смысла, но и логики: вот вам грамота, а ещё пришлите ответ на этот запрос, и вот ещё один, и так далее.
Потом меня всё-таки нашли через телефон; я подумал, что может быть эта грамота поможет в будущем, когда станет совсем плохо, и согласился. Дальше началась какая-то тяжёлая бюрократическая процедура. Предоставьте это, и вот это, а это надо переделать, а теперь вообще всё не так. Короче, в какой-то момент это стало отнимать столько времени не только у меня, но и у коллег, которые помогали собирать документы, что я решил отказался. Предположив, что если другим предстояло пройти тоже самое, я, наверное, буду не один.
И вот сегодня наконец увидел, кто получил грамоту. Хорошо, что отказался.
Список получателей грамот:
- Игорь Ашманов,
- Любовь Виданова и Георгий Георгиевский,
- Андрей Воробьев и его зам Ирина Данелия,
- гендиректор акционерного общества «Центр взаимодействия компьютерных сетей MCK-IX» Елена Воронина и руководитель проекта Павел Храмцов,
- аналитик АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Наталья Коновалова,
- Алексей Королюк (Reg.ru),
- Андрей Себрант,
- директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов,
- Марк Твердынин,
- директор АНО «Экспертный центр электронного государства» Павел Хилов.
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Денис уж как никто достоин награды за вклад в развитие Рунета
Да, он не делал мегапроектов опосредованно, но он уже почти 20 лет хреначит на развитие социального взаимодействия между участниками индустрии, на её модность и на выкорчевывание мракобесия.
И он, пожалуй, по сравнению с участниками списка, в этой грамоте сейчас действительно нуждается.
Жаль что не срослось.
грамоты за интернет надо по-интернетному и вручать. Не в бумажной, а в какойто цифровой или даже в блокчейн форме.
Понятно, что тостуемый должен иметь возможность повесить ее на стенку в рамочке, дабы гордиться.
Но тут тоже както можно выкрутиться. Например, высылать ее в виде .stl файла для распечатывания на 3д принтере. Или просто самостоятельного распечтаывания на 3 д принтере. Или в виде qr-кода на смартфон. Или даже и на обои рабочего стола.
Или с правом официального добавления этой самой грамоты в виде значка либо qr кода к логотипу компании. Как бы орден на знамя такой.
Тогда да. Это бы было по крайней мере цифрово и выполняло реальную работу не только в виде рамочки на стенке офиса.
Да и коллизию создало бы — один полученную грамоту разместил на своем ресурсе, другой, понимаш, не разместил. Значи брезгует или чтото там хочет выразить. Тогда это была бы т.н. «обратная связь», а сотруднику, который внес в списки к награждению кандидатуру неблагонадежного награжденного — можно было бы дать по шапке за слабую проработку кандидатур.