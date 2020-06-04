Денис Крючков, основатель «Хабрахабра» на «Хабрахабре» же рассказал, как ему пытались дать грамоту за вклад в Рунет:

Где-то в начале осени 2019 года я получил письмо от сотрудника КЦ домена RU. Там было сказано, что «Оргкомитет 25 лет домену .RU по рекомендации Администрации Президента РФ включил Вас в список кандидатов на представление к почетной грамоте Президента РФ». За вклад в развитие рунета, как я потом выяснил. Далее нужно было связаться для координации дальнейших действий.

Надо сказать, что я не очень подхожу на роль внесшего вклад в развитие рунета, ну и государство в лице разных ведомств слишком активно проявляет интерес к Хабру, бомбардируя разными запросами, поэтому решил воздержаться. Так как не увидел не только смысла, но и логики: вот вам грамота, а ещё пришлите ответ на этот запрос, и вот ещё один, и так далее.

Потом меня всё-таки нашли через телефон; я подумал, что может быть эта грамота поможет в будущем, когда станет совсем плохо, и согласился. Дальше началась какая-то тяжёлая бюрократическая процедура. Предоставьте это, и вот это, а это надо переделать, а теперь вообще всё не так. Короче, в какой-то момент это стало отнимать столько времени не только у меня, но и у коллег, которые помогали собирать документы, что я решил отказался. Предположив, что если другим предстояло пройти тоже самое, я, наверное, буду не один.

И вот сегодня наконец увидел, кто получил грамоту. Хорошо, что отказался.