Компания Zoom Video Communications представила финансовый отчет за первый квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 169% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года -- с $122 млн до $328,2 млн. Чистая прибыль выросла с $2,2 млн до $27 млн. За год в Zoom рассчитывают заработать до $1,8 млрд.

Zoom насчитал среди своих пользователей около 100 тысяч школ и 265,400 компаний, в которых более 10 сотрудников, в 4 раза больше, чем год назад. В отчёте анонсировано создание благотворительного подразделения Zoom Cares, которое будет помогать бороться с COVID-19.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил Bloomberg, что сквозное шифрование видеозвонков будет доступно только платящим пользователям. Безопасность бесплатных пользователей постараются обеспечить путем сотрудничества с ФБР и полицией.

Этой весной Zoom вместе с резко выросшей популярностью столкнулся с критикой приватности и безопасности сервиса. Возник zoom-бомбинг: подключение к бесплатным конференциям путём подбора идентификаторов и выдачи в эфир нежелательного контента. Zoom улучили в перегонке трафика через китайские сервера, когда ни один из участников конференции не находится в Китае, отправке пользовательских данных «Фейсбуку» без спроса и предупреждения.

С 1 мая основанный выходцем из Китая Zoom забанил бесплатных китайских пользователей: зарегистрировать новый аккаунт или создать конференцию жители страны не смогут, но пока могут присоединяться к чужим конференциям. Запуск конференций доступен для обладателей платных личных и корпоративных аккаунтов. В будущем он станет разрешён только бизнесам с подтвержденным корпоративным банковским счётом. Прессе в качестве объяснения этой меры сказали что-то неконкретное про «требования регуляторов».

За весну курс акций Zoom вырос более чем в два раза $113 до $224 после публикации финансового отчёта.