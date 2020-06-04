По результатам 2019 года чистая прибыль компании Wildberries выросла в 2,3 раза (на 130%) и составила 4,41 млрд рублей. Прибыль -- 9,69 млрд рублей, таким образом, компания отправила в российский бюджет в виде налогов и сборов больше половины прибыли, 5,28 миллиардов. При этом выручка магазина выросла на 68% до 117 млрд рублей.
В издании E-Pepper сравнили по базе «Спарка» финансовые результаты основных российских маркетплейсов. Из них с прибылью закончили 2019 год Wildberries и Avito.
- У Avito выручка выросла на 21,4% до 24 млрд, прибыль на 10% до 12,4 млрд, чистая прибыль на 5,5% до 9,4 млрд
- У российского юрлица Ebay выручка выросла на 4,5% до 246 млн, чистая прибыль -- на 42% до 9,1 млн
- У Lamoda выручка выросла на 17,25% до 53 млрд, убыток сократился на 13,8% до 1,5 млрд
- У российской Alibaba за первый год работы на рынке выручка составила 13,6 млрд рублей, чистый убыток -- 1,87 млрд
- У Яндекс.Маркета выручка составила 19,4 млрд, чистый убыток -- 5,3 млрд
- У Goods от «М-Видео» за первый год на рынке выручка составила 294 млн, чистый убыток -- 2,4 млн
- У Ozon выручка выросла на 70% до 63 млрд, убыток -- на 32,3% до 16,6 млрд. Представитель Ozon сказал, что компания могла выйти на безубыточность в 2019 году, но предпочла инвестировать в «бурный рост на растущем рынке».
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>У российской Alibaba за первый год работы на рынке выручка составила 13,6 млрд рублей, чистый убыток -1,87 млрд
Интересно бы посмотреть все продажи алиэкспресс в РФ, а не только с местного склада.
Есть данные за 2018 только:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
Сейчас наверное за 300 млрд уже перевалили.
Ладно сам али стесняется цифры по кроссбордеру публиковать, чтобы местных торгашей не злить, но ведь ЦБ же их видит хорошо, сколько точно али получает с российского рынка, но тоже молчит, ох уж этот Усманов, везде его щупальца.
>чтобы местных торгашей не злить
Мелко берете. Для Али местные торгаши… «Вам по пояс будет» © народ
Китайцы очень осторожный народ, у них даже поговорка такая есть: Далеко идет тот, кто мягко ступает.
Если бы алиэкспресс не стеснялся трубить на право и налево о своих оборотах в РФ, был бы на первом месте в любом рейтинге с кратным отрывом от ближайшего преследователя, то даже у самого упорного охранителя появился бы вопрос, почему они не платят налоги?
И у Али, и у его меньшего клона — Пандао в связи с коронавирусом и сопутствующим развалом логистики дела не очень.