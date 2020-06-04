По результатам 2019 года чистая прибыль компании Wildberries выросла в 2,3 раза (на 130%) и составила 4,41 млрд рублей. Прибыль -- 9,69 млрд рублей, таким образом, компания отправила в российский бюджет в виде налогов и сборов больше половины прибыли, 5,28 миллиардов. При этом выручка магазина выросла на 68% до 117 млрд рублей.

В издании E-Pepper сравнили по базе «Спарка» финансовые результаты основных российских маркетплейсов. Из них с прибылью закончили 2019 год Wildberries и Avito.