Основатели разработчика мобильных игр Playrix и фонд Льва Левиева LVL1 увеличили свою долю в компании «Комитет», которая издаёт Vc.ru, TJournal, DTF и Coub. По итогам очередного раунда и выкупа инвесторами долей у партнёров и сотрудников «Комитет» получил $2 млн инвестиций на развитие общей для всех проектов контентной платформы.

Игорь Бухман, сооснователь Playrix: «Комитет» — одна из немногих компаний в медиа, которая показывает положительную динамику, особенно в последние два года. Ребята удачно комбинируют разные модели, технологии и развивают, на наш взгляд, значимые для российского рынка площадки, которые мы тоже активно читаем. У команды есть свой план, будем стараться их всячески поддерживать. Надеемся, что за счёт инвестиций они ускорят запуск функциональности для пользователей, сервисов для компаний и новых проектов.

Соучредители ВКонтакте Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили были первыми инвесторами возникшего в 2014 году «Комитета». Инвестраунд предварило желание Левиева вырастить «Комитет» «в пять раз за следующие несколько лет». Изданиям теперь придётся конкурировать с «высокочастотными социальными сервисами», хотя нужного опыта у их команды пока нет.

Около двух месяцев назад братья Бухманы рассказали Олегу Тинькову, что планируют сделать Playrix «крупнейшей игровой компанией в мире»