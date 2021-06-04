Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов iGooods, рассказал на «Неделях ритейла 2021» о том, что рынок сейчас растёт за счёт гонки субсидирования: курьерам приходится платить всё больше, клиенту за свой счёт игроки обеспечивают всё более быструю бесплатную доставку. На каждом заказе компании теряют 200−400 рублей, посчитал Кунис.

В iGooods рассчитывают на сервис, так как бюджетами с крупными игроками конкурировать не готовы. Новых сотрудников у них ищет линейный персонал, а весь HR уволили.

«По нашим оценкам, за последний год вознаграждение курьеров возросло примерно на 30% за тот же самый объем работы. Этот эффект задевает и другие сферы бизнеса, например, рестораторы жалуются, что у них не хватает людей, потому что многие уходят в доставку. То есть, ситуация еще будет расходиться кругами по рынку». «Сейчас весь рынок получает громадные убытки на этой ситуации — растем в 10 раз, но при этом каждый заказ субсидируется. По нашим подсчетам, субсидирование каждой доставки составляет от 200 до 400 руб., то есть на каждом заказе собственник теряет деньги. Пока бесплатность поддерживается за счет бюджетов крупных игроков, но когда-то взрыв произойдет, ведь невозможно вечно субсидировать». Третий тренд — тратится все больше денег на рекламу. Зарабатывают на этом Яндекс и Google, потому что все хотят быть на первых местах в поиске, и стоимость привлечения клиентов возрастает. Эти жесткие челленджи будут нарастать ближайшие 2−3 года: клиент и курьер — все дороже, больше денег — на маркетинг, увлечение бесплатностью. «В разгар пандемии надо было быстро нарастить линейный персонал, а путь через HR — дорогой и долгий. Мы уволили весь HR-отдел и сделали линейный персонал ответственным за подбор кадров. Кинули клич тем, кто хочет заработать больше, сказав, что готовы платить за каждого подобранного и обученного человека. И это странное решение сработало, мы смогли быстро, дешево и очень качественно привлечь огромное число сотрудников на самые необходимые позиции, в первую очередь закупщиков и курьеров. Штат увеличился в 3 раза, при этом качество подбора не упало. Линейный персонал смог лучше, чем HR-отдел отбирать себе подобных и адаптировать их к новой работе».

В феврале сооснователи iGooods братья Кунис рассказывали Inc. о самых неудачных решениях в истории развития компании.