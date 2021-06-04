Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров рассказал на ПМЭФ, что «среди игроков индустрии» обсуждается требование обязательного присутствия российского контента на зарубежных видеоплатформах. В этом Жаров призывает ориентироваться на Европу, Турцию и Китай.
«Обязательность присутствия национального контента, как это делается во Франции, там была цифра в 20%, сейчас эта цифра 30% на всех платформах. Это хорошая протекционистская мера для своего контента. Я думаю, что тут не надо изобретать велосипед, тут надо ориентироваться в опыт наших коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде и действовать также, понятно что своих надо защищать», — рассказал Жаров, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как угрозу экспансии зарубежных сервисов российского рынка после анонса Netflix о съемках первого оригинального российского сериала.
По его словам, в некоторых зарубежных странах транснациональные платформы, которые работают с производством видеоконтента, инвестируют «определенные деньги в специальные фонды, на которые осуществляется производство национального продукта». Эта идея также обсуждается среди участников индустрии, отметил Жаров.
«В этом отношении и мы и индустрия думает, я думаю, что в ближайший год и индустрия и „Газпром-медиа“ сформируем свою позицию».
Кроме того, Жаров анонсировал превращение телеканала Матч ТВ в информационное агентство в течение трёх лет. Оно уже «входит в тройку лидеров по цитированию в СМИ», появление агентства «замкнет линейку направления информирования населения».
На Rutube осенью начнет выходить оригинальный контент, Жаров «предлагает всем вместе сделать эту платформу национальной». На ней появятся «всевозможные иные возможности монетизации», а «на сегодняшний день месячная аудитория составляет больше 19 млн». Аналитик Карен Казарян обратил внимание на то, что в марте по данным Mediascope аудитория десктопного Rutube составляла чуть меньше миллиона пользователей. Майские данные тоже далеки от 19 млн, но пока публично не доступны.
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А я то думаю, почему этот Rutube, такой кривой. Оказывается холдингом, куда входит видеохостинг руководит ветеринар.
По своей наивности думал, что нужно сначала выпустить качественный продукта, а уж потом заниматься лоббизмом, но рецепт от Rutube проще: видеохостинг в виде ранней альфа-версии, побольше рекламы. Ну, а отправить копию паспорта в Газпром-медия для подключения партнёрки на Rutube — это вообще, просто прекрасно.