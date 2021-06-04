Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров рассказал на ПМЭФ, что «среди игроков индустрии» обсуждается требование обязательного присутствия российского контента на зарубежных видеоплатформах. В этом Жаров призывает ориентироваться на Европу, Турцию и Китай.

«Обязательность присутствия национального контента, как это делается во Франции, там была цифра в 20%, сейчас эта цифра 30% на всех платформах. Это хорошая протекционистская мера для своего контента. Я думаю, что тут не надо изобретать велосипед, тут надо ориентироваться в опыт наших коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде и действовать также, понятно что своих надо защищать», — рассказал Жаров, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как угрозу экспансии зарубежных сервисов российского рынка после анонса Netflix о съемках первого оригинального российского сериала.

По его словам, в некоторых зарубежных странах транснациональные платформы, которые работают с производством видеоконтента, инвестируют «определенные деньги в специальные фонды, на которые осуществляется производство национального продукта». Эта идея также обсуждается среди участников индустрии, отметил Жаров.

«В этом отношении и мы и индустрия думает, я думаю, что в ближайший год и индустрия и „Газпром-медиа“ сформируем свою позицию».