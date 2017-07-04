«Первый канал» пытается привлечь аудиторию с помощью интернет-ботов. Об этом сообщили «Ведомости». 20 июня ведущие общественно-политического ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире объявили о начале эксперимента — зрители могли общаться с гостями студии и ведущими через Twitter. Некоторые твиты зрителей показали в эфире, однако большинство из них «крайне похожие на ботов», по словам издания. «Использование ботов ни в коем случае не является политикой компании», — прокомментировал представитель канала и добавил, что компания будет разбираться в ситуации.