Бывший президент Samsung Mobile в России Аркадий Граф и совладелец рекламного оператора Maer Group Константин Майор вложили $1,5 млн в медиаплатформу Choiz, позволяющую читать индивидуальную подборку новостей из СМИ и соцсетей. Аудитория Choiz после трех месяцев с момента запуска достигла 500 тысяч пользователей. Граф объявил об уходе из Samsung лишь в июне 2017. Сейчас Choiz работает на трех языках: русском, украинском и английском. По данным SimilarWeb, в мае 38% посещений пришлось на украинских пользователей, 20% — на российских. Choiz интегрирует новости из различных СМИ и социальных сетей, а также производит собственный контент. Также параллельно партнеры запустили агентство по продаже рекламы All in One Media.

Choiz будет монетизироваться за счет продажи рекламы и трафика. Проект позволяет собирать данные посетителей и использовать их для более точного таргетинга, говорят создатели проекта.

Крупным конкурентом на российском рынке является «Дзен» «Яндекса» (и, теоретически, на украинском, но в этой стране «Яндекс» запрещён). Аудитория «Дзен» по данным компании составляет 6 млн пользователей в день. В мае этого года «Яндекс» запустил на базе сервиса «Дзен» блог-платформу для независимых блогеров, изданий и брендов. «Яндекс» готов платить за установку «Дзена» и он уже попал на некоторые мобильные телефоны Fly и Micromax, в начале лета «Дзен» появился на главной странице поисковика. Результатом переформатирования «Дзена» может стать возрастание популярности «Яндекса» как бесплатного трафикогенератора в медийной тусовке.