Правительство может отложить вступление в силу некоторых положений закона Яровой до 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. 2 июля комиссия рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект переноса сроков запуска закона на 5 лет, с 2018 на 2023 год. Также по словам одного из собеседников издания, авторам документа дано время на его доработку, т. е. в целом проект поддерживают, однако он нуждается в некоторых уточнениях.

Директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров рассказал, что перенос срока вступления закона в силу позволит лучше подготовить механизм его реализации. […] «Вымпелком» пока не имеет представления о способах и средствах реализации требований закона и не может протестировать технические решения, времени до 2018 года недостаточно. […] Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев.

В марте 2017 года выяснилось, что ФСБ не поддержала идею провести региональные тесты «закона Яровой» — всё уже готово и без тестов, по мнению службы.