Соцсеть «Одноклассники» и UC Browser, входящий в Alibaba Mobile Business Group, выпустили версию мобильного браузера с быстрым доступом к сервисам социальной сети, говорится в сообщении двух компаний. По расчётам App Annie за 2016 год мобильное приложение «Одноклассников» стало лидером по доходам в России, оно же — одно из самых скачиваемых приложений. Развития UC Browser на российском рынке, по статистике Liveinternet, не происходит — собственных усилий Alibaba оказалось недостаточно, но своей аудиторией, с теряющим популярность браузером, поделится приложение-лидер.

С помощью push-уведомлений в новой версии UC Browser можно переключаться на сервисы «Одноклассников»: ленту профиля, сообщения, фотоальбомы, игры и другие. Пользователи ОК могут подключить в браузере уведомления о новых сообщениях, заявках в друзья, «классах», комментариях и денежных переводах. Уведомления будут отображаться в браузере даже при закрытой вкладке ОК, а также при закрытом браузере и в режиме блокировки экрана телефона.

Новая версия UC Browser — это возможность для пользователей легко переключаться на сервисы социальной сети, не покидая приложения. Это первый шаг в нашем стратегическом партнерстве с Alibaba Group, и в дальнейшем мы рассчитываем вместе запустить еще несколько новых сервисов для пользователей ОК и проектов Alibaba Group, — сказал глава «Одноклассников» Антон Федчин.

UC Browser в Китае работает как универсальная служба доступа к различным сервисам — от развлечений до e-commerce. В России повторить эту модель пока не получается. С 2015 года аудитория сервиса в России сократилась более чем на треть.

Количество пользователей UC Browser в русскоязычном сегменте интернет

В марте 2017 года Alibaba Games объявила о партнерстве с Mail.ru Group в рамках новой стратегии по дистрибуции контента мобильных игр. Alibaba Games сообщила о планируемых инвестициях в развитие направления видеоигр в размере 1 млрд китайских юаней ($140 млн). В рамках проекта планируется в том числе наладить дистрибуцию контента мобильных игр между Китаем и Россией.

В декабре 2016 года руководитель по развитию бизнеса китайской UCWeb в России Алекс Ци также заявлял о намерении «уплотнить сотрудничество» с Яндекс.Маркетом, и обещал, что российская компания станет эксклюзивным партнером UCWeb в области e-commerce, но пока никаких договоренностей на этот счет достигнуто не было.