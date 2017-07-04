Авторы каналов на Яндекс.Дзене заработали в среднем по 40 тысяч рублей


В первый месяц работы авторы каналов на сервисе Яндекс.Дзен получили примерно по 40 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщил vc.ru со ссылкой на представителей компании. Компания отметила первые проекты, которые смогли заработать: канал о малом бизнесе «Упрощёнка», канал о жизни россиян за границей и иностранцев в России RuOpen и канал об автомобилях BBC TopGear. Самым популярным способом монетизации стало подключение показа объявлений через рекламную сеть «Яндекса».

В течение этого года в «Яндексе» планируют дополнительно заплатить интересным авторам вознаграждения — в целом на мотивацию «Яндекс» потратит $1 млн.

«Яндекс»: За первый месяц авторы каналов в «Дзене» заработали в среднем по 40 тысяч рублей

Авторы каналов на платформе для издателей «Яндекс.Дзен» получили выплаты за первый месяц работы с проектом. Средний заработок одного канала составил 40 тысяч рублей, рассказали vc.ru представители «Яндекса».

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