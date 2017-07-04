В первый месяц работы авторы каналов на сервисе Яндекс.Дзен получили примерно по 40 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщил vc.ru со ссылкой на представителей компании. Компания отметила первые проекты, которые смогли заработать: канал о малом бизнесе «Упрощёнка», канал о жизни россиян за границей и иностранцев в России RuOpen и канал об автомобилях BBC TopGear. Самым популярным способом монетизации стало подключение показа объявлений через рекламную сеть «Яндекса».

В течение этого года в «Яндексе» планируют дополнительно заплатить интересным авторам вознаграждения — в целом на мотивацию «Яндекс» потратит $1 млн.