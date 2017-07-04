«Почта России» объединила в одну закупку: 1 млрд руб. на ГИС ЖКХ и 400 млн на «платёжную систему»


«Почта России» планирует профинансировать развитие ГИС ЖКХ и создать свою платежную систему. Из заявки на сайте госзакупок следует, что основная часть этих расходов «Почты России» по закупке придётся на: «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства». Связанная в документации с развитием ЖКХ платёжная система — в несколько раз дешевле. Через систему можно будет оплатить штрафы, налоги, товары, доставку посылок и коммунальные услуги. Всё это можно сделать в обычном почтовом отделении, однако новая система возможно даст выход на другие каналы предоставления платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные платформы). Замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев объяснил RNS, что платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению услуг. Вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта-банка» (почта развивает его совместно с ВТБ) Анастасия Масленникова объяснила, что «Почта-банк» выступит расчётным банком для будущей ПС. «Функционал системы сейчас мы раскрыть не можем», — сказала Масленникова.

400 млн рублей будет направлено на создание платежной системы в рамках закупки, и 1 млрд рублей — на развитие системы ГИС ЖКХ.

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В августе 2015 года Минкомсвязи потребовало от коммунальщиков перейти на ГИС ЖКХ от «Почты России», угрожая штрафами и дисквалификацией. В качестве оператора новой системы «Почту» утвердили в 2014 году, при активной поддержке замминистра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева. Разрабатывала ГИС ЖКХ по заказу «Почты» IT-компания «Ланит». У компании есть опыт работы и с платежами. В 2014 ЗАО «Ланит» выиграло право на создание платежной системы для Центробанка России, со сроками реализации до первой половины 2017 года.

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