Raiffeisen Bank проанализировал последствия возможного проигрыша «дела Башнефти» для АФК Система и МТС. В конце июня финансово-промышленная группа АФК «Система» сообщила, что судебными приставами арестованы принадлежащие ей 31,76% акций МТС и другие активы, по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти». Raiffeisen рассмотрел три сценария, самым негативным из которых является продажа части пакета в МТС для того, чтобы расплатиться с «Роснефтью». Вторым возможным сценарием банк считает вариант при котором АФК возьмёт средства в долг, чтобы покрыть затраты по иску. Третий сценарий предполагает, что для сохранения доли МТС АФК решит продать прочие активы — в этом случае ей продать придётся почти все непубличные активы.

В случае привлечения долгового финансирования на сумму иска , чистый долг « Системы» увеличится на 170,6 млрд рублей. По мнению аналитиков Raiffeisen , никаких критичных последствий непосредственно для бизнеса это не вызовет. Но возникнет существенный риск снижения кредитного рейтинга АФК « Система». Во многих случаях понижение кредитного рейтинга может приводить к снижению котировок акций , а кредиты в будущем окажутся доступны по менее выгодной ставке. При продаже пакета в МТС исходя из текущей капитализации , для покрытия суммы иска необходимо продать 36,6% акций , в таком случае у Системы остается 13,4%; если будут использованы свободные денежные средства , то доля Системы составит порядка 18%. В этом случае результаты оператора деконсолидируются из отчетности « Системы». Так как МТС является основным активом холдинга по генерируемой выручке и чистой прибыли , эти показатели самой АФК просядут пропорционально. Кроме того , в случае попадания пакета в МТС при продаже к недружественному акционеру существует риск снижения дивидендных выплат. В этом случае снижение рейтинга АФК ещё более вероятно. Если « Система» решит продавать другие активы , но не МТС , ей придется продать либо все непубличные компании , либо еще и долю в «Детском Мире». В этом случае рисков для кредитных рейтингов меньше , однако , очевидно , что продажу разнородных непубличных активов технически труднее осуществить в требуемые законом сроки , чем продать доли в компаниях , торгуемых на биржах , резюмируют эксперты банка.

На прошлой неделе годовое собрание МТС утвердило сумму дивидендов за 2016 год. Так как на часть акций МТС наложен арест по иску «Роснефти», часть дивидендов также нельзя выплатить. Эти средства будут лежать на отдельном счете, МТС никак не будет их использовать. В общей сложности на этом счету будет заморожено 16,2 млрд рулей.