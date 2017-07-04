Основательница HuffPost и член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон возглавит PR-направление такси-сервиса. Акционеры Uber недавно заставили уйти в отставку ее создателя Тревиса Каланика из-за нескольких крупных скандалов. В частности компания Waymo, дочка холдинга Alphabet, обвиняет Uber в краже разработок, касающихся технологий беспилотных автомобилей. Также с начала 2017 года развивается целая серия скандалов, связанных с обвинениями топ-менеджеров Uber в сексизме и домогательствах к сотрудницам.