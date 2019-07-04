Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект в котором предложил штрафовать продавцов электроники: смартфонов, Smart TV
Российский ФАС анонсировал план побороться за обязательную предустановку отечественных приложений, вместо предустановленных иностранных на смартфоны, PC и Mac в апреле прошлого 2018 года. Через полгода антимонопольщики повторно предложили запретить неудаляемые предустановленные приложения в иностранных гаджетах. Однако неудаляемые приложения до сих пор легальны, законов об обязательной предустановке отечественного софта на всю электронику, которую продают в России, нет.
Весной идею ФАС раскритиковал Роспотребнадзор и американская Apple.
Нормы, по которым предустановка российского ПО могла бы стать обязательной, Жигарев внёс в виде поправок в «Закон о защите прав потребителей» и «О защите конкуренции». По ним, в частности, в России должны появиться особый Реестр и регулятор, который может позволить предустанавливать те или иные приложения.
Продуктивность депутата:
По данным архива «Системы обеспечения законодательной деятельности» Госдумы Жигарев был автором или соавтором 20 законопроектов Думы РФ VII созыва (первое заседание созыва прошло 5 октября 2016 года). 11 из двадцати законопроектов находятся на рассмотрении в разных стадиях. Из них два рассмотрены и приняты Думой в первом чтении. Один законопроект касается права ЦБ РФ блокировать сайты финансовых мошенников, фишинговые сайты, сайты фальшивых финансовых услуг. Другой посвящён обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси. 9 законопроектов зарегистрированы, но до статуса рассмотрения Думой пока не дошли.
9 законопроектов снято с рассмотрения: из них 4 отозвал сам автор (-ы), 4 законопроекта отклонены, 1 законопроект возвращён авторам для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы.
Добавить 2 комментария
—>
Жигарев отозвал поправки о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО
Производительность труда депутата ЛДПР снова не подросла (
У депутата проблема же, непроходимость. Мается, бедный.