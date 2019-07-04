Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект в котором предложил штрафовать продавцов электроники: смартфонов, Smart TV и т. д. , за продажу устройств без предустановленного российского софта. Штрафы могли бы составлять от ста тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до миллиона рублей с юрлиц. По статистике работы Думы РФ VII созыва на день публикации, с 2016 года из 20 законопроектов за авторством (или соавторством) Жигарева российский парламент не принял ещё ни одного.

Российский ФАС анонсировал план побороться за обязательную предустановку отечественных приложений, вместо предустановленных иностранных на смартфоны, PC и Mac в апреле прошлого 2018 года. Через полгода антимонопольщики повторно предложили запретить неудаляемые предустановленные приложения в иностранных гаджетах. Однако неудаляемые приложения до сих пор легальны, законов об обязательной предустановке отечественного софта на всю электронику, которую продают в России, нет.

Весной идею ФАС раскритиковал Роспотребнадзор и американская Apple.

Нормы, по которым предустановка российского ПО могла бы стать обязательной, Жигарев внёс в виде поправок в «Закон о защите прав потребителей» и «О защите конкуренции». По ним, в частности, в России должны появиться особый Реестр и регулятор, который может позволить предустанавливать те или иные приложения.

Продуктивность депутата:

По данным архива «Системы обеспечения законодательной деятельности» Госдумы Жигарев был автором или соавтором 20 законопроектов Думы РФ VII созыва (первое заседание созыва прошло 5 октября 2016 года). 11 из двадцати законопроектов находятся на рассмотрении в разных стадиях. Из них два рассмотрены и приняты Думой в первом чтении. Один законопроект касается права ЦБ РФ блокировать сайты финансовых мошенников, фишинговые сайты, сайты фальшивых финансовых услуг. Другой посвящён обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси. 9 законопроектов зарегистрированы, но до статуса рассмотрения Думой пока не дошли.

9 законопроектов снято с рассмотрения: из них 4 отозвал сам автор (-ы), 4 законопроекта отклонены, 1 законопроект возвращён авторам для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы.