Глава Яндекса в России Елена Бунина рассказала, что около трёх недель, совместно с Правительством Москвы, Яндекс изучает использование колонки «Станция» пожилыми маломобильными одинокими людьми (отметка 13:40 в интервью Эвелине Закамской). Эксперимент охватывает 20 человек. Возможно, предположила Бунина, что из эксперимента, в котором пожилые люди говорят с электронной ассистенткой «Алисой», разовьётся социальный проект.

Буниной кажется, что Яндексу необходимо быть в постоянном диалоге с государством, потому что его продукты применимы в социальной сфере: «Алиса пожилым», «Алиса в школы».

Так же Елена Бунина отметила, что государство, в свою очередь, может помогать Яндексу правильными законами и оно помогает — ранее глава Яндекса напомнила о законодательстве про машины беспилотники. Может помогать с доступностью выхода на рынок (речь о противостоянии злоупотреблениям Google на Android). Интересны совместные инициативы в образовании.

В какой-то другой помощи государства Яндекс не нуждается, считает Бунина. Дополнительная поддержка может сделать продукты компании даже хуже, так как избавит их от здоровой рыночной конкуренции.

Московские власти экспериментируют с роботами для пожилых людей с 2015 года. Тогда испытывались роботы-собеседники сколковского резидента «Лекси».