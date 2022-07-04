Владелец онлайн-кинотеатра more.tv медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ, управляет телеканалами СТС, «Домашний», владеет производителем контента «НМГ студия» и др.) и телекомоператор «Ростелеком», которому принадлежит видеосервис wink, заключили соглашение о намерениях по объединению своих видеосервисов. В совместном предприятии «Ростелеком» получит 70%, НМГ – 30%. Новый сервис будет работать под брендом wink. Интеграционные процессы должны завершиться до конца 2022 г., уточнил представитель НМГ. По его словам, СП будет управлять совет директоров, в котором будут участвовать представители НМГ и «Ростелекома». Кандидатура гендиректора объединенного видеосервиса пока не определена, но она будет согласовываться обеими сторонами. Контентной стратегией будет управлять НМГ, знает собеседник , знакомый с деталями сделки.

Доля объединенного видеосервиса составит 12% рынка онлайн-кинотеатров России, оценивают в исследовательской компании «ТМТ консалтинг». В 2021 г. доля wink составила 7%, more.tv – 5%. Весь рынок видеосервисов (включая операторские онлайн-кинотеатры) за указанный период составил, по данным «ТМТ консалтинга», 53 млрд руб. У лидера — ivi — 21% рынка за указанный период, на втором месте — «Кинопоиск» (16%), на третьем — Okko (13%).