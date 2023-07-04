"Генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", сообщила пресс-служба ВК.

Социальной сетью ВКонтакте теперь будет управлять "коллегиальный орган", состоящий из топ-менеджеров VK и менеджеров ВКонтакте.

Марина Краснова стала руководить соцсетью в марте 2021 года. Уже на тот момент компания, которая тогда ещё называлась Mail.ru Group, экспериментировала с альтернативными форматами управления социальными сервисами, создав "стратегический совет по соцсетям". Предыдущего CEO Андрея Рогозова пытались удержать в качестве советника, консультанта и вице-президента, но позже стало известно, что он теперь развивает The Open Network (TON), блокчейн-проект, отпочковавшийся от криптоинициативы Павла Дурова, который, по слухам, до сих пор очень внимательно к нему относится.

Александр Тоболь не чужд криптопроектов, так как, помимо прочего, в ВК активно развивал направление NFT.