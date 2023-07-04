"Генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", сообщила пресс-служба ВК.
Социальной сетью ВКонтакте теперь будет управлять "коллегиальный орган", состоящий из топ-менеджеров VK и менеджеров ВКонтакте.
Марина Краснова стала руководить соцсетью в марте 2021 года. Уже на тот момент компания, которая тогда ещё называлась Mail.ru Group, экспериментировала с альтернативными форматами управления социальными сервисами, создав "стратегический совет по соцсетям". Предыдущего CEO Андрея Рогозова пытались удержать в качестве советника, консультанта и вице-президента, но позже стало известно, что он теперь развивает The Open Network (TON), блокчейн-проект, отпочковавшийся от криптоинициативы Павла Дурова, который, по слухам, до сих пор очень внимательно к нему относится.
Александр Тоболь не чужд криптопроектов, так как, помимо прочего, в ВК активно развивал направление NFT.
Марина Краснова до ВК 8 лет работала над продуктами в "Одноклассниках", управляя сервисами "Лента Новостей", "Видео", "OK Live". За время работы во ВКонтакте запустила "Клипы", видеозвонки, обновлённый мессенджер.
За семь лет, что Марина Краснова руководит сервисом «Видео» в «Одноклассниках», он вырос более чем 15 раз и стал первым по объемам загружаемого видео в Рунете, обогнав YouTube. Запустила первое российское мобильное приложение OK Live для ведения онлайн-трансляций, ставшее в 2016 году по версии Google лучшим в номинации «Most Shared» и получившее премию «Золотое приложение» Рунета в 2019. В 2020 Марина также стала директором платформы видео в Mail.ru Group.
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