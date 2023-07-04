Комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в Российской Федерации во вторник, 4 июля, должна согласовать стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), об этом Forbes рассказали три источника на рынке электронной коммерции. В разработке девятистраничного документа принимали участие Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а также практически все крупные российские маркетплейсы, говорит один из собеседников.

Стандарты:

обяжут маркетплейсы уведомлять партнеров обо всех изменениях оферты не менее чем за 14 дней (ранее ФАС призывала Wildberries не менять резко оферту в одностороннем порядке, в ответ на что лидер рынка в очередной раз резко изменил оферту в одностороннем порядке);

обяжут маркетплейсы предоставлять доступ к старым вариантам оферты;

запретят применять штрафы задним числом;

запретят использовать для расчёта рейтингов ПВЗ факторы, на которые те не могут повлиять;

дадут ПВЗ возможность оспаривать отзывы;

предоставят ПВЗ право предлагать свои изменения оферты;

запретят располагать в одном здании ПВЗ разных маркетплейсов;

разрешат взимать с ПВЗ штрафы только если доказана их вина;

заставят назначать штрафы, соразмерные нарушению;

позволят ПВЗ "оказывать дополнительные услуги" (например, поставить кулер с водой или торговый автомат).

Стандарты уже прошли экспертизу в комитетах Государственной думы по промышленности и торговле и по защите конкуренции. В случае одобрения, говорит опрошенный Forbes юрист, стандарты станут обязательными для маркетплейсов и ПВЗ, и нарушение их повлечёт ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение договора.

Идея как-то урегулировать деятельность маркетплейсов стала активно обсуждаться после мартовских конфликтов Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов. Глава Wildberries попросила их не регулировать.

Ozon и Яндекс.Маркет рассказали Forbes, что активно участвовали в формировании стандартов, в Wildberries. как обычно, на запрос не ответили.

В июне на Wildberries появилась новая аномалия: на основе двух зафиксированных случаев пресса предоложила, что маркетплейсом пользуется "серийный заказчик". Две женщины из разных регионов обнаружили в своём аккаунте заказ на большое количество косметических средств.

16 июня Виктория из Подмосковья увидела, что за ней числятся 1 102 заказа кремов для лица на сумму в 210 тысяч рублей. Товары должны поступить со склада в Краснодарском крае на пункты выдачи в Республике Коми и Хабаровском крае, хотя сама женщина никогда там не жила. За возврат она теперь должна около 100 тыс рублей.

Анастасия из Вологодской области обнаружила, что заказала 865 кремов на 200 тысяч рублей. За отказ от заказа она теперь должна маркетплейсу 86 тысяч. В Wildberries Анастасии напомнили, что эти деньги с неё снимут, даже если она удалит данные банковской карты из аккаунта, потому что эти данные оттуда удалить невозможно. Списывание денег с удалённых банковских карт WB практикует уже около трёх лет. В апреле этого года депутаты собирались в весеннюю сессию рассмотреть поправку, которая это запретит, но больше ничего об этой инициативе не слышно.

В Baza предполагают, что маркетплейсом злоупотребляет некий мошенник, который закупает большую партию товара у конкурентов, чтобы она застряла в отдалённом пункте выдачи, а мошенник в это время продавал свой аналогичный товар. Как третье лицо может делать заказы с аккаунта Анастасии или Виктории, в Baza не уточняют.