Минцифры обсуждает с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний. Совещание по этому вопросу ведомства проведут до конца июля. Налоговый маневр для IT-компаний, разработки которых входят в реестр отечественного ПО, был утвержден президентом летом 2020 г. и действует с 2021 г. Изначально для компаний в бессрочном режиме действовала льготная ставка в 3% по налогу на прибыль и 7,6% по налогу на ФОТ. В июле 2022 г. ставка по налогу на прибыль была обнулена, но уже только до конца 2024 г. Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, – 70% выручки она должна получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.

На ПМЭФ-2023 замминистра цифрового развития Максим Паршин презентовал заместителю министра финансов Алексею Сазанову статистику по эффективности воздействия льгот на финансовые показатели IT-компаний, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к отраслевой ассоциации. В презентации Минцифры, указано, что за время действия налогового маневра льготами непрерывно пользовалась 5241 аккредитованная IT-компания, а 2814 компаний – не пользовались. За это время у льготополучателей доходы росли в 1,5 раза, а прибыль – в 4 раза быстрее, чем у компаний, которые платили налоги по полной ставке, следует из презентации. В то же время темпы роста налоговых отчислений и тех и других компаний были сопоставимы (17 и 18% соответственно) за счет ускоренного роста налоговой базы, отмечается в документе.

Обсуждение вопроса налоговой льготы на ПМЭФе подтвердил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «Переговорили с Минфином и ФНС, мы представили аргументы, а Минцифры показали статистику. Оказалось, что прибыль IT-компаний пошла не в дивиденды, а в НИОКР, на наращивание нематериальных активов и в рост зарплат», – отметил он. Макаров считает, что необходимость продления льготы удалось доказать. «Теперь нужно готовить официальные бумаги с обоснованием», – резюмировал он. В то же время ряд региональных властей выступают за то, чтобы нулевая ставка налога для IT не продлевалась и компании с начала 2025 г. вернулись к выплате в 20% налога на прибыль, отмечает собеседник в одной из компаний сектора. Это связано с тем, что регионы недополучают налоговые отчисления.