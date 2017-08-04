Google предлагал купить Snap за $30 млрд в начале 2016 года. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на трех источников, которые близки к последней компании. Также выяснилось, что покупка за такую же сумму обсуждалась и в марте этого года. Окончательное решение о продаже Snap может принять только ее сооснователь и гендиректор Эван Шпигель, который, также по словам источников издания, не заинтересован в этой сделке. Акции компании сейчас торгуются около за $13 за штуку, а ее рыночная капитализация составляет примерно $14 млрд.