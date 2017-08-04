Выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла на 3,6% за последние 4 года — до 55,7 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет его материнской компании Veon. Последний раз, во втором квартале 2013 года, выручка поднималась так же максимум на 3,6%. Выросла и общая выручка компании — на 3%, до 68,4 млрд рублей. По словам представителя «Вымпелкома», это можно объяснить ростом доходов от мобильной передачи данных и дополнительных услуг, что произошло за счет упрощения тарифов и увеличения продаж. Аналитики объясняют такой рост повышением компанией цен на связь.