«Яндекс» начал бета-тестирование Яндекс.Медианы. Сервис позволяет отслеживать, где и что пишут о продукте или компании и совместив эти данные с инструментом Яндекс.Аудитории запустить рекламную компанию, которая будет четко таргетирована на пользователей, которые активно интересуются данной продукцией.

В Рунете работают несколько конкурирующих сервисов мониторинга СМИ, например Медиалогия, Интегрум, СКАН-Интерфакс и другие — при всей своей авторитетности конкуренты далеки от рекламных платформ и не могут таргетировать рекламу на подмножества читателей той или иной публикации (причём реклама отображается за пределами сайта исходного СМИ).

Сейчас в базе «Медианы» 25 000 российских и зарубежных СМИ. Сервис позволяет найти все упоминания о компании или продукте в базе и составить отчёт, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты её представителя, какие посвящены именно ей, а где она упоминается вскользь.

«Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. Если на сайте СМИ установлен счётчик Яндекс.Метрики и его данные открыты, сервис берёт информацию о просмотрах оттуда. Если же владелец сайта предпочёл скрыть данные Метрики или не установил счётчик — количество просмотров рассчитывается по данным поиска Яндекса, Новостей, Элементов и Браузера.

Информацию из отчёта Медианы можно выгрузить в Яндекс.Аудитории и сформировать на её основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Так рекламодатель может найти в базе «Медианы» аудиторию, которая интересуется брендом, событием или товаром, и продолжить с ней разговор. Например, компания может анонсировать новый продукт, затем найти тех, кто прочёл новость о запуске на разных сайтах, и показать рекламу только им.

Одна из наших задач — защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей. Поэтому мы не даём рекламодателям создавать в Яндекс.Аудиториях сегмент меньше чем из тысячи пользователей. А кроме того, позволяем выгружать информацию из отчётов, в которых говорится как минимум о трёх публикациях в трёх разных СМИ с общим количеством просмотров не менее 2000, — говорит руководитель сервиса Денис Озорнин.

Сервис является платным. Компания платит за найденные упоминания об объекте — от 10 до 5 рублей за каждое упоминание в зависимости от объема заказа.

Яндекс.Медиана была анонсирована сентябре 2016 года и запущена в закрытый бета-тест у нескольких крупных клиентов «Яндекса».