ФРИИ инвестирует 50 млн рублей в компанию Stafory, которая занимается разработкой «Робота Вера». Робот способен обзванивать более 10 000 человек одновременно, просматривать по специально заложенным критериям порталы с резюме и приглашать на очное собеседование. Правда, пока решение о найме всё же принимает штатный рекрутер. Об инвестициях «Роем!» рассказали в фонде.

Основатель компании Владимир Свешников утверждает, что приглашение на финальное собеседование может сократиться до трех часов. «Для закрытия одной вакансии рекрутеры могут просматривать до 1000 резюме, обзванивают в день около 50 сотрудников, а в среднем рекрутеры на найм одного сотрудника тратят около 23 дней», — сообщает он.

«Робот Вера» — это новое детище компании. До него, в 2016 году, Stafory работали над маркетплейсом для поиска сотрудников. Тогда ФРИИ инвестировала в компанию 1,71 млн рублей. Полученные от ФРИИ 50 млн рублей компания планирует направить на улучшение качества продукта и продвижение его на рынке США. В России клиентами Stafory уже стали «Деловые линии», X-5 Retail Group («Перекрёсток», «Карусель»), «М-Видео», «Альфа-Банк», SPSR и другие крупные компании.