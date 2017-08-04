Т—Ж предупредил читателей: «Делить бизнес на несколько фирм и ИП законно, но опасно. Даже если всё правильно оформить. Выручку ваших контрагентов, покупателей и партнеров могут признать вашей и доначислить налоги. Даже если директора этих фирм и ИП подтвердят, что они работают сами по себе, это не поможет. По закону налогоплательщик сам выбирает, как ему работать. Но налоговая может не согласиться и признать схему преступной». Издание опубликовало трагическую историю предпринимателя — сейчас он под домашним арестом ждёт суда за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Последняя надежда предпринимателя была на Конституционный суд, но он отклонил жалобу. «Конституционный суд согласился, что налоговая может изучить любой бизнес и признать экономию на налогах необоснованной налоговой выгодой».

Предприниматель организовал в Волгоградской области бизнес по продаже инструментов: оптовые склады, розничные точки, интернет-магазин. Дело шло в гору. Для удобства и экономии бизнес разделили на несколько субъектов. Одна компания занималась арендой и распределяла площади под магазины. Розничные точки оформили на нескольких ИП. Для ремонта и обслуживания инструментов создали еще фирму. И для интернет-магазина тоже. […] Налоги при этом каждый платит за себя, по своей системе налогообложения. ИП с розницей на вмененке, ремонт на упрощенке. А головная компания была на общей системе налогообложения: с НДС и налогом на прибыль. Так и работали. А потом пришла налоговая с проверкой.

«Если бы весь оборот проходил через одно юрлицо на общем режиме, налогов было бы больше. Никакого ЕНВД и упрощенки бы не было», — решила налоговая и доначислила 200 млн. рублей. Т—Ж резюмирует: «Если вы тоже разделили бизнес, оформили ИП на жену и продаете товар через цепочки фирм, это еще не значит, что вас ждет участь «Мастер-инструмента». Но придется доказывать, что схема создана не для ухода от налогов, а во благо. Некоторым это удавалось».