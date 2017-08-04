Сервис такси Uber в Сингапуре предоставлял водителям более тысячи автомобилей Honda Vezel — модель, которую автопроизводитель отозвал с рынка из-за высокого риска возгорания. При этом в компании знали об этой проблеме, но не предпринимали попыток ее решить. Более того, машины покупались у мелких продавцов, работающих на сером рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование издания The Wall Street Journal.