Uber в Сингапуре предоставлял своим водителям опасные автомобили


Сервис такси Uber в Сингапуре предоставлял водителям более тысячи автомобилей Honda Vezel — модель, которую автопроизводитель отозвал с рынка из-за высокого риска возгорания. При этом в компании знали об этой проблеме, но не предпринимали попыток ее решить. Более того, машины покупались у мелких продавцов, работающих на сером рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование издания The Wall Street Journal.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое