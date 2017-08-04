Financial Times опубликовал рассказы пяти крупных предпринимателей об опыте их первой работы в летние каникулы и о жизненных уроках, которые они усвоили за это время. Например, сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож вместе со своим партнером Ильей Сегаловичем участвовали в экспедиции Министерства геологии СССР в Казахстане, искали в степях хром для производства нержавеющей стали. «Я поднимал много тяжестей и проезжал километры полей, чтобы измерить высоту ландшафта», — рассказывает Волож. За такую работу мальчики получали высокую зарплату — 135 рублей в месяц. Пока ему не исполнилось 24 года, бизнесмен больше не зарабатывал таких денег за месяц.