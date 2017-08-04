Принадлежащий банку «Открытие» счервис для предпринимателей «Точка» и QIWI договорились о сотрудничестве в сегменте малого бизнеса, говорится в совместном сообщении компаний. «Киви банк» будет обслуживать предпринимателей на базе сервиса, разработанного «Точкой». Для этого «Точка» передаст «Киви банку» права на использование своих технологий, в свою очередь, клиенты «Точки» получат возможность использовать сеть QIWI для приема платежей от своих клиентов.

Помимо повышения удовлетворенности клиентов, для «Открытия» и QIWI реализация этого проекта создает потенциал для дополнительной монетизации, в том числе за счет кросс-продаж, и сокращения расходов — использование технологий партнера позволяет обеим компаниям не инвестировать в разработку собственных аналогичных сервисов, а получить доступ к готовому отработанному решению, — сказал Евгений Данкевич, председатель правления банка «Открытие».

В начале июня этого года банк «Открытие» объявил о намерении приобрести до 55% акций класса «Б» платежной системы Qiwi за $694,2 млн, но в итоге сделка не состоялась из-за того, что «предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций».

Структуры «Открытия» стали совладельцами Qiwi в 2015 году, когда передали ей систему денежных переводов Contact и процессинговую систему «Рапида» в обмен примерено на 9,3% в капитале компании. Сейчас «Открытию» и его дочкам принадлежит около 8,85% находящихся в обращении ценных бумаг Qiwi.