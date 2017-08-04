Комитет партнерства IAB Russia, которое занимается развитием интерактивной рекламы, рассказал о новых возможностях аудиорекламы и представил гайд по интеграции такого типа рекламы и карту рынка. В работе приняли участие члены IAB Russia и эксперты индустрии.

Рекомендуем всем маркетологам, как работающим с традиционным радио, так и с диджиталом, уже сегодня обратить внимание на формат онлайн-аудиорекламы, так как он вобрал в себя все лучшее от обеих сред, — отметил Михаил Ильичев, председатель комитета IAB Russia по Audio Ad и гендиректор холдинга Dream Industries, в который входят Zvooq и DI Telegraph.

Как отметили в IAB Russia, в настоящее время работают более 100 площадок, которые адаптировали формат аудиорекламы и оказывают услуги по ее размещению. В их числе — «ВКонтакте», «Одноклассники», Zvooq, Я.Музыка, «Русское Радио», «Авторадио», Love Radio и другие.

Преимущества такого типа рекламы заключаются в том, что, например, 97% пользователей дослушивают такую аудиорекламу до конца, в отсутствии возможности полностью выключить звук во время воспроизведения и в отсутствии клаттера и случайных совмещений с рекламой конкурентов.

Комитет также отметил, что аудиорекламу используют в основном для поддержки акций и промоушена, повышения знаний о бренде, товаре или услугах, для увеличения вовлеченности аудитории, маркетинга direct response и, например, управления отношений с клиентами. Сегодня самыми крупными по объему инвентаря и охвату аудитории продавцами такой онлайн-рекламы IAB Russia называет Digital Audio, NAME, Digital Box и Unisound. Недавно инструмент появился и у продавца медийных возможностей в Рунете IMHO, они размещают ролики в Яндекс.Музыке.