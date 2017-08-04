И в то время, когда весь мир занимается разработкой искусственного интеллекта, наш боблестный Роскомнадзор блокирует технологические домены AWS. Эти домены генерит искин, кстати. Zello подпилили незамысловатый скриптик, который меняет технологический домен в приложении, когда на основании телеметрии от апликации начинает понимать, что текущий домен начинает деградировать.

Уважаемые борцуны из РКН. Официально заявляю, что существует такая наука — комбинаторика. И в соответствии с ней рандомное число из 10 цифр имеет 10 миллиардов комбинаций перестановки. А там еще и буквы могут быть.

При этом сетка Амазона имеет 4,2 миллиона IP-адресов в четвертой версии. И я даже считать ленюсь, сколько в v6.

Я же лично взял мешок попркорна и буду наблюдать за этой битвой титанов. Кто же победит? Разум или упорство?