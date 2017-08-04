Роскомнадзор (РКН) внёс в Реестр запрещённых сайтов серию технических доменов из Amazon Web Services. Пример заблокированного домена:
Именно эти домены в облаке «Амазона» использует запрещённый РКН в апреле 2017 года мессенджер «рация» Zello. Как подсчитал предприниматель Михаил Климарев (не связан с приложением): «Zello подпилили незамысловатый скриптик, который меняет технологический домен в приложении [когда] текущий домен начинает деградировать […] Официально заявляю, что существует такая наука — комбинаторика. И в соответствии с ней рандомное число из 10 цифр имеет 10 миллиардов комбинаций перестановки. А там еще и буквы могут быть».
Весной авторы Zello отказались регистрировать приложение в России в качестве «организатора распространения информации», после регистрации, по «закону Яровой», им бы пришлось хранить и выдавать уполномоченным органам интересующие их данные пользователей. У Роскомнадзора не осталось выбора — приложение де-юре в Рунете блокируется и де-факто продолжает работать.
И в то время, когда весь мир занимается разработкой искусственного интеллекта, наш боблестный Роскомнадзор блокирует технологические домены AWS. Эти домены генерит искин, кстати. Zello подпилили незамысловатый скриптик, который меняет технологический домен в приложении, когда на основании телеметрии от апликации начинает понимать, что текущий домен начинает деградировать.
Уважаемые борцуны из РКН. Официально заявляю, что существует такая наука — комбинаторика. И в соответствии с ней рандомное число из 10 цифр имеет 10 миллиардов комбинаций перестановки. А там еще и буквы могут быть.
При этом сетка Амазона имеет 4,2 миллиона IP-адресов в четвертой версии. И я даже считать ленюсь, сколько в v6.
Я же лично взял мешок попркорна и буду наблюдать за этой битвой титанов. Кто же победит? Разум или упорство?
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