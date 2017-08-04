Чем молодой главред Lenta.ru удобен Администрации Президента и менеджерам Rambler&Co


Медиаэксперт и бывший журналист Lenta.ru Александр Амзин поразмышлял над недавним назначением 23-летнего главреда Lenta.ru на свой пост.

  1. Лента.ру принадлежит медиахолдингу Rambler. Несколько последних лет бизнес-модель Rambler заключается в быстрых движениях GR-рычага с помощью довольно крупной аудитории. Заявленная аудитория делает сообщения весомыми в глазах заказчика.
    Конечный адресат существенной доли сообщений в Ленте, gazeta.ru, RNS и так далее — чиновник и корпоративный менеджер по работе с государственными учреждениями.
  2. Эйджизм действительно существует, но он играет роль не в медиаотрасли, а в мозгу этого заказчика. 23-летнего главреда не пригласят в Администрацию президента, его мнение в глазах государственного заказчика ничтожно. С этим ничего поделать нельзя. Именно поэтому какое-то время главный GR-щик холдинга Алексей Гореславский держал Ленту на ручном управлении, затем передал штурвал лояльному Белоновскому.
    Теперь Гореславский станет замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ, а Белоновский вместе со своим заместителем Паком десантируются в «Известиях», обеспечивая тыловую поддержку Гореславскому на отобранном у Арама Ашотовича Габрелянова ресурсе (передан НМГ, где председатель совета директоров — Алина Кабаева).
  3. В такой ситуации молодой главред без большого руководящего опыта очень удобен всем заинтересованным лицам. Холдинг может ожидать от него еще минимум пары лет лояльности. Гореславский сможет провести любой GR с менеджментом Rambler или самим Тодоровым (та же ситуация с «Известиями»). В крайнем случае у нового главреда появится заместитель, который возьмет на себя вопросы, связанные с холдинговым взаимодействием. Главреду останется проектный менеджмент, вычитка текстов и много другой работы, которую может выполнить шеф-редактор или выпускающий.
  4. Техническая позиция главреда особенно удобна в преддверии выборов, так как исключает любые возможные конфликты и позволяет в удобный момент под любым надуманным предлогом снять Владимира (привычный эйджизм пригодится и здесь — все скажут, что не справился).
  5. Не надо судить о главредах по их материалам (Тодоров получил премию Союза журналистов России «За профессиональное мастерство»). Из самых хороших журналистов обычно получаются отвратительные управленцы и наоборот.

ГЛАВРЕД ЛЕНТЫ, ЭЙДЖИЗМ И ВСЕ ТАКОЕ
Назначение Vladimir Todorov главным редактором Lenta.Ru вызвало бурю эмоций у участников рынка. К сожалению, одной из этих эмоций был неприкрытый эйджизм — убежденность, что в 23 года нельзя эффективно работать главредом → не хватает опыта. Формально можно. История знает такие случаи. Вполне вероятно, что Владимир достаточно талантлив для этой позиции.
Пока я читал высказывания медиаменеджеров (ехидные, горькие и разные), меня не оставляло чувство недопонимания между сторонами. Уверен, у каждого бывало сводящее с ума ощущение «что-то не так». В данной ситуации оно неизменно сворачивало в сторону юности нового медиаменеджера. Разобравшись в себе, решил написать этот пост, чтобы максимально сдержанно показать ситуацию с другой стороны, что ли. Для моих близких друзей все сказанное очевидно. Для других — не обязательно.
Первое. Лента.ру принадлежит медиахолдингу Rambler. Несколько последних лет бизнес-модель Rambler заключается в быстрых движениях GR-рычага с помощью довольно крупной аудитории. Заявленная аудитория делает сообщения весомыми в глазах заказчика.
Конечный адресат существенной доли сообщений в Ленте, Gazeta.ru, RNS и так далее — чиновник и корпоративный менеджер по работе с государственными учреждениями.
Второе. Эйджизм действительно существует, но он играет роль не в медиаотрасли, а в мозгу этого заказчика. 23-летнего главреда не пригласят в Администрацию президента, его мнение в глазах государственного заказчика ничтожно. С этим ничего поделать нельзя. Именно поэтому какое-то время главный GR-щик холдинга Алексей Гореславский держал Ленту на ручном управлении, затем передал штурвал лояльному Белоновскому.
Теперь Гореславский станет замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ, а Белоновский вместе со своим заместителем Паком десантируются в «Известиях», обеспечивая тыловую поддержку Гореславскому на отобранном у Арама Ашотовича Габрелянова ресурсе (передан НМГ, где председатель совета директоров — Алина Кабаева).
Третье. В такой ситуации молодой главред без большого руководящего опыта очень удобен всем заинтересованным лицам. Холдинг может ожидать от него еще минимум пары лет лояльности. Гореславский сможет провести любой GR с менеджментом Rambler или самим Тодоровым (та же ситуация с «Известиями»). В крайнем случае у нового главреда появится заместитель, который возьмет на себя вопросы, связанные с холдинговым взаимодействием. Главреду останется проектный менеджмент, вычитка текстов и много другой работы, которую может выполнить шеф-редактор или выпускающий.
Четвертое. Техническая позиция главреда особенно удобна в преддверии выборов, так как исключает любые возможные конфликты и позволяет в удобный момент под любым надуманным предлогом снять Владимира (привычный эйджизм пригодится и здесь — все скажут, что не справился).
И пятое. Не надо судить о главредах по их материалам (Тодоров получил премию Союза журналистов России «За профессиональное мастерство»). Из самых хороших журналистов обычно получаются отвратительные управленцы и наоборот.

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Добавить 1 комментарий

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Абсолютно пофигу молодой он или старый.
    Если ему будет «тли годика», но он будет ставить статьи про то, что «Открытие» лихорадит (хотя бы на уровне, что лихорадит — ну так есть шансы на выздоровление) — исполать ему.

    Пока на ленте сплошная «арья старк сняла штаны» непонятно зачем на нее специально заходить — лютый ад ко мне прилетит и через Фейсбук (и по тизеру я чаще всего и пойму сразу о чём речь). А порожняк из расчёта на МарьИванн мне и не нужен особо.

    (но МарьИванн больше, поэтому TNS будет цвести и пухнуть)

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