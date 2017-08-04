ГЛАВРЕД ЛЕНТЫ, ЭЙДЖИЗМ И ВСЕ ТАКОЕ

Назначение Vladimir Todorov главным редактором Lenta.Ru вызвало бурю эмоций у участников рынка. К сожалению, одной из этих эмоций был неприкрытый эйджизм — убежденность, что в 23 года нельзя эффективно работать главредом → не хватает опыта. Формально можно. История знает такие случаи. Вполне вероятно, что Владимир достаточно талантлив для этой позиции.

Пока я читал высказывания медиаменеджеров (ехидные, горькие и разные), меня не оставляло чувство недопонимания между сторонами. Уверен, у каждого бывало сводящее с ума ощущение «что-то не так». В данной ситуации оно неизменно сворачивало в сторону юности нового медиаменеджера. Разобравшись в себе, решил написать этот пост, чтобы максимально сдержанно показать ситуацию с другой стороны, что ли. Для моих близких друзей все сказанное очевидно. Для других — не обязательно.

Первое. Лента.ру принадлежит медиахолдингу Rambler. Несколько последних лет бизнес-модель Rambler заключается в быстрых движениях GR-рычага с помощью довольно крупной аудитории. Заявленная аудитория делает сообщения весомыми в глазах заказчика.

Конечный адресат существенной доли сообщений в Ленте, Gazeta.ru, RNS и так далее — чиновник и корпоративный менеджер по работе с государственными учреждениями.

Второе. Эйджизм действительно существует, но он играет роль не в медиаотрасли, а в мозгу этого заказчика. 23-летнего главреда не пригласят в Администрацию президента, его мнение в глазах государственного заказчика ничтожно. С этим ничего поделать нельзя. Именно поэтому какое-то время главный GR-щик холдинга Алексей Гореславский держал Ленту на ручном управлении, затем передал штурвал лояльному Белоновскому.

Теперь Гореславский станет замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ, а Белоновский вместе со своим заместителем Паком десантируются в «Известиях», обеспечивая тыловую поддержку Гореславскому на отобранном у Арама Ашотовича Габрелянова ресурсе (передан НМГ, где председатель совета директоров — Алина Кабаева).

Третье. В такой ситуации молодой главред без большого руководящего опыта очень удобен всем заинтересованным лицам. Холдинг может ожидать от него еще минимум пары лет лояльности. Гореславский сможет провести любой GR с менеджментом Rambler или самим Тодоровым (та же ситуация с «Известиями»). В крайнем случае у нового главреда появится заместитель, который возьмет на себя вопросы, связанные с холдинговым взаимодействием. Главреду останется проектный менеджмент, вычитка текстов и много другой работы, которую может выполнить шеф-редактор или выпускающий.

Четвертое. Техническая позиция главреда особенно удобна в преддверии выборов, так как исключает любые возможные конфликты и позволяет в удобный момент под любым надуманным предлогом снять Владимира (привычный эйджизм пригодится и здесь — все скажут, что не справился).

И пятое. Не надо судить о главредах по их материалам (Тодоров получил премию Союза журналистов России «За профессиональное мастерство»). Из самых хороших журналистов обычно получаются отвратительные управленцы и наоборот.