«М.Видео-Эльдорадо» рассказала прессе, что начинает предлагать смарт-ТВ с 4K-дисплеями под торговой маркой Novex. Марка существует с 2006 года, но активно продавать под ней разнообразную бытовую технику «М.Видео» пыталось до 2008. Продавалась она плохо, бренд заморозили.

В 2020 году на телевизорах будет предустановлено смарт-ТВ Яндекса: Яндекс.Эфир, КиноПоиск HD и другие онлайн-кинотеатры, доступ к YouTube и вообще к интернету, голосовой поиск. Основным преимуществом устройств должна стать низкая по сравнению с аналогами цена.

Директором по информационным технологиям «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2020 был назначен Александр Соколовский, ранее управляющий директор в SberDevices. С его помощью группа компаний разовьет «глубокую персонализацию клиентского сервиса» и работу со стартапами, сделает всё доступным со смартфона для покупателей и продавцов.

По итогам первого полугодия 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 16% в штуках и 7,5% в деньгах, до порядка 3,4 млн устройств и 72 млрд. рублей. Доля «умных» телевизоров превысила 55% рынка в штуках и достигла 80% в деньгах.

Просмотр телевизора уже много лет является для россиян главным способом получения радости от жизни и снятия стресса.