К началу июля 2020 года в обращении у россиян оказался рекордный объем наличных в почти 12,5 триллионов рублей. Пик поступления наличных в обращение пришёлся на март, увеличив этот показатель на 700 млрд.
Опрошенные РБК аналитики считают, что эту динамику невозможно списать только на граждан, которые уже в самом начале коронакризиса в России сообразили забрать вклады и обналичить зарплаты.
«Сокращения такого объема средств на депозитах населения не было. И такой объем зарплат население не могло получить, чтобы увести это в тень», подсказали изданию в Райффайзен Банке. Там выдали юрлицам кредиты наличными и зафиксировали опустошение счетов, поэтому уверены, что бизнесы из-за ограничений начали работать за наличные.
В Сбербанке предположили, что в апреле-июне скрытыми от регуляторов оказались около 8% выручки компаний.
Тем временем, доходы россиян от предпринимательской деятельности по итогам первой волны коронавируса упали во втором квартале на 40% по сравнению с первым (с 5,9% от всех доходов до 3,5%, минимум в 21 веке). Уход в серую зону и в наличные вряд ли исчерпывает эту динамику.
Зато социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия etc) выросли до рекордного за 21 век значения в 21,8% от всех доходов.
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По ссылке в статье:
https://www.rbc.ru/economics/03/08/2020/5f23d56a9a7947c85ff90bb6
Интересно то, что доходы предпринимателей стабильно падают в путинскую эру c 14.7% в 2000-ом до текущих 3.5%, ковид лишь ускорил четкий тренд.
Примечательно, что на словах Путин выступает за всяческую поддержку предпринимательства:
https://rb.ru/news/putin-celi/
Получается, раз Путин вынужден публично врать насчет поддержки предпринимательства, проводя в реальности огосударствление экономики, значит население у нас не такое совковое, как принято считать?
Почему вы думаете, что он «вынужден»? Кто-то заставляет его врать что ли?
*роняет мороженое* Но это же статья не по тематике IT.
У какие предприниматели имеются ввиду, те, которые ещё как-то похожи на предпринимателей или тендерные подсосашки?
>Кто-то заставляет его врать что ли?
Если потеряет в рейтинге, то его быстро поменяют на шмутина как ельцина, никто и не вспомнит про альфа образ.
Власть зиждится на добровольном подчинении, низкий рейтинг — нет добровольного подчинения, появляется угроза потери нефтепромыслов.
С такими деньгами не шутят, Путин это понимает, будет за свой рейтинг до последнего держаться.
Политик должен говорить то, что от него ожидают, раз говорит про поддержку предпринимательства, значит общество ожидает её.
Как говорится, говорить не мешки ворочать, т.е. идти против интересов хозяев, у которых весь этот МСБ лишь под ногами путается.
Не знаю, зачем появилась данная статья на Roem.ru В интернет-бизнесе доля ИП не такая значительная и в основном сосредоточена в серых онлайн-магазинах (оплата за наличные) и агентствах. У них всё хорошо :)
Кстати, агенства зачастую работают в серую по отношению к своим сотрудникам, при этом дела с бизнесом ведут по белому. Знаю двух ИП как регистраторов доменов, но это скорее исключение из правил.
Другое дело торговля, строительство, сфера красоты, общепит и различные услуги — там почти все везде ИП серые по жизни. ИП у нас обслуживает внутреннее потребление и первыми столкнулись со всеми проблемами.
Соглашусь с Потапенко, что разделять на серую и белую экономику — глупость, за исключением наркотрафика и прочих общественно порицаемых дел. Всё равно государство возьмёт своё через НДС, тарифы монополий, штрафы и сборы. Мишустин ровно для того у руля, чтобы найти деньги, где их нет. Строим за государственный счёт дороги, но они оказываются платными. Вместо борьбы с преступностью — камеры фотофиксации для сбора штрафов. Вместо парковок и паркингов в самой большой стране мира — сборщики штрафов. Вместо сортировки мусора — монополизация на вывоз и грубую утилизацию, путём сжигания и консервирования на полигонах. Список бесконечный.
Кто наверху у руля давно не имеет значения. Это лишь королева олигархата и солдатов колонии муравейника. Муравьи не склонны менять начальников. У них нет этого в ДНК. Вот в Хабаровске спокойно маршируют за маргинального политика и счастливы, что могут маршировать без винтилова и реального выполнения настоящих требований через своих представителей. Толпа не рождает лидеров. Толпа остаётся толпой.
Власть больше мигрантов боится, которые спокойно отбивают земляка прямо из машины полиции у ТЦ на Тёплом Стане. Восточно-кавказская саранча гораздо сокрушительней, если её разозлить. Вот и Медведев сразу высказался в тему. Не видят они угрозы в россиянах.
Денис,
А что если иметь небольшое количество крупных предприятий суммарно выгоднее, чем большое количество мелких и средних? В рамках целого государства. В т. ч. можно более эффективно отстаивать на внешних рынках интересы обозримого круга лиц.
Я не утверждаю, что укрупнение обязательно ведет к бОльшей эффективности, но до какого-то предела — совершенно точно. Например, переход от артелей и мелких кустарщиков к заводам. Вопрос в том, перешли ли мы эту границу неэффективности или нет (там наверху наверняка производили такой расчет, но есть ли публичные данные о выводах? метрики? наблюдаемые действия могут не вполне отражать, что текущая реализация производится именно по этим соображениям). Также отдельно стоит вопрос о том, этично ли, когда государство разрешаем всем экономическим акторам эксплуатировать невидимую руку рынка, черпая непропорциональную вложенным усилиям маржу, но при этом то же государство целенаправленно сосредатачивает такую возможность у ограниченного круга лиц по непрозрачным методикам.
Я веду к тому, что вполне вероятно, что решение может выглядеть противоречивым и несправедливым, но вместе с тем выгодным для граждан страны в целом.
А что если иметь небольшое количество спортивных суперклубов суммарно выгоднее, чем массовый спорт и миллион дворовых команд? В рамках целого государства? В т. ч. можно более эффективно отстаивать на внешних рынках интересы обозримого круга лиц — права на трансляцию, мерч.
А игроков скупать самых лучших по всему миру. Клубов-то мало, не так много игроков потребуется купить…
Я сделал всего лишь предположение. Его требуется обосновать метриками (или опровергнуть), чтобы осознанно реализовывать его (или не реализовывать).
Ваше предположение совсем из другой оперы, и так не сработает (причины ведь очевидны?). Кроме того цель спорта не столько экономическая (но и это может быть пересмотрено в какой-то момент).
>Я веду к тому, что вполне вероятно, что решение может выглядеть противоречивым и несправедливым, но вместе с тем выгодным для граждан страны в целом.
Действительно, в нашей истории есть примеры того, как Петр I и Сталин «противоречивыми и несправедливыми решениями» делали благо не просто для страны в целом, но и для будущих поколений.
Чтобы понять, происходит ли сейчас повторение петровского или сталинского маневра, нужно понять, что такое уровень жизни (выгода для страны в целом).
Уровень жизни складывается из развитости экономики и системы перераспределения благ в стране.
Экономика и перераспределение тесно связаны друг с другом. Без высокопроизводительной экономики нечего распределять, а без адекватного перераспределения не будет тех (уедут, опустят руки, не получат хорошего (дорого) образования
и т. д.), кто построит высокопроизводительную экономику.
Экономика это производительность труда, условно говоря, сколько людей необходимо, чтобы произвести хлеба (железа, одежды, ПО, услуг
и т. д.) на условно сто человек. Чем выше производительность труда, тем потенциально разнообразнее будет потребление товаров и услуг, т.е. выше объективно измеряемый уровень жизни.
Как увеличить производительность труда?
Нужно создать баланс между уровнем возможностей (производительность требует больших вложений в современное оборудования и технологии) и конкуренцией.
Баланс этот очень тонкий, так как если будет много возможностей и не будет конкуренции, то роста производительности не случится, все уйдет на яхты.
Если переборщить с конкуренцией в ущерб возможностям, то не будет ресурсов за закупку (создание) высокопроизводительного оборудования и технологий.
Петр I и Сталин делали одно дело по сути, они жестко били по рукам тех, кто покушался на возможности для прогрессивного меньшинства, одновременно периодически перекручивая это меньшинство в мясорубке за малейшие промахи, поддерживая таким образом конкуренцию и обновление крови элиты.
Что же мы видим сейчас?
Рост имущественного расслоения, (система перераспределения заклинила) и одни и те же разжиревшие лица на яхтах последние три десятилетия — мясорубка для элиты не работает. Конкуренция среди элиты практически отсутствует, лишь мелким казнокрадам дают периодически по рукам на потеху публике, пытаясь намекнуть плебсу, что вот он дескать, новый Сталин и его 37-ой, улыбаемся и машем.
Для того, чтобы «противоречивым и несправедливым решениями» делать благо для общества, нужны злые гении уровня Петра I или Сталина, в противном случае получится банальный брежневский застой, который мы сейчас и наблюдаем, он неизбежно закончится горбачевским крахом.
Обществу надо расти над собой, перестать мечтать о гениях уровня Петра I или Сталина, это как выиграть квартиру в казенную лотерею.
Разумнее было бы выбивать у элиты себе равные экономические права, заставлять её бить по рукам монополии, чтобы конкуренция рождала дееспособную элиту в итоге, а не старых пердунов, которые остановив социальные лифты, застолбили свое привилегированное положение.
>А что если иметь небольшое количество крупных предприятий суммарно выгоднее, чем большое количество мелких и средних?
Это может быть частично верно сразу после состоявшейся технологической революции, но лишь до следующей революции, т.е. на протяжении всего нескольких десятилетий.
На пороге технологической революции, в эпоху неопределенности, выиграют те системы, которые смогли включить в процесс принятия экономических решений как можно больше мозгового потенциала.
В этом случае, система где искусственно создали небольшое количество крупных предприятий в ущерб малым, проиграет тем системам, где каждый ларечник думает как можно сделать что-то лучше и стать таким образом федеральной сетью, т.е. крупным предприятием.
Нужно чтобы у каждого ларечника была возможность стать генералом экономики, но когда он им станет, зорко следить за ним и жестко бить его по рукам, если он будет ограничивать возможности для следующих претендентов в генералы.
> Петр I или Сталин
Почему только они? Николай II, к примеру, разве не соответствовал? Если внимательно присмотреться, то и модернизацией, и укрупнением занимались примерно все. Это было общее условие для эффективного производства, ставшее ну просто очевидным в 19 веке.
>кто построит высокопроизводительную экономику
Вы думаете, что эти люди уедут, а кто-то считает, что лучший рабочий — тот, кто не задает вопросов. А уж модернизацией производства занимаются люди, которые точно уезжать не собираются.
Не станет у нас больше нефти оттого, что конкурентноспособные _личности_ останутся. Роль личности преувеличена не только во власти, но и в бизнесе, особенно в мелком и среднем.
Я просто пытаюсь описать (и в какой-то мере сам понять) логику мышления «укрупленцев». Вот стоит завод, вот мужики. Мы купили станки, отправили туда мужиков и гоним это всё на экспорт.
Посложнее: мы купили компьютеры, дали хорошую з/п программистам — они напишут то же самое, им неважно, есть ли у них там возможность роста в сторону предпринимательства.
Вот у нас сталепрокатный завод. Результаты его труда будут одинаково хорошо применимы в странах с любыми режимами и способами перераспределения благ. В т. ч. и в самой России. Спрос и предложение не регулируются режимом.
Когда описывают невидимую руку рынка на уроках экономики обычно приводят в пример каких-то булочников и парикмахеров, но далее по мере роста рассматриваемого бизнеса идут качественные, а не только количественные изменения. С одной стороны потребитель не может воздействовать на крупных игроков «выбирая», с другой мне как потребителю удобнее пойти в условный МВидео, чем к тысяче частников с какими-то мутными условиями гарантии, как это было раньше. Т. е. свои плюсы и свои минусы, но стало ведь в целом лучше и дешевле.
И в конце концов какая разница — быть собственником бизнеса или менеджером на проценте? Сейчас весь крупнях уже сто раз вышел на IPO и по сути все эти предприниматели — миноритарии на должности менеджера на проценте. Представьте государственный МВидео, в качестве менеджеров все те же люди, 5% прибыли — фонд их оплаты. Что поменяется?
Непонятен остается один момент — почему так нельзя поступить с имеющимися олигархами? Почему крупный бизнес обязан генерировать сверхприбыль своим менеджерам, чтобы оставаться эффективным? Это какая-то мантра, которую повторяют люди с противоположного полюса.
> Ваше предположение совсем из другой оперы, и так не сработает (причины ведь очевидны?).
Да нет, они не так уж очевидны.
Суммарно выгоднее для кого? Если человек хотел заниматься своим делом (скажем, торговать аксессуарами, печь торты, варить пиво) без сложного геморроя, а вместо этого работает клерком в ВТБ — выгоднее ли это для него? Сложно сказать, может, и выгоднее по деньгам. Правда, он занимается херней вместо того, о чем мечтал. А может, попытался, но попал в тюрьму по странному стечению обстоятельств. А потом когда-нибудь в ВТБ появится менее раскайфованное начальство, и уволит армию клерков — и куда государство их денет?
И ещё аналогия с футболом — где вы возьмете менеджеров крупных компаний, если у вас нет мелких компаний? Сын менеджера судоходной корпорации станет менеджером судоходной корпорации? (фамилия Франк)
>Николай II, к примеру, разве не соответствовал?
Нет, конечно.
Этот слабак кинул страну в зависимость от французского капитала, что крепко аукнулось нам в первую мировую.
Да и развитие было существенно медленнее, чем у соседей.
Дело ведь не в том, занимался кто-то развитием или нет, все занимались развитием, даже самые никудышные, даже Путин что-то развивает, тоже С\Х и автомобильную отрасль, вопрос в темпах по сравнению с соседями.
>а кто-то считает, что лучший рабочий — тот, кто не задает вопросов.
Те, кто не задает вопросов, либо саботируют, либо воруют, бойтесь тех, кто не задает вопросы.
>Не станет у нас больше нефти оттого, что конкурентноспособные _личности_ останутся.
Глупости говорите, уж где-где, а в нефтянке количество извлекаемой нефти и его разведанных запасов очень сильно зависит от технологического развития, т.е. от личностей. Сейчас мы деградировали до такой степени, что даже бурить маломальски-сложные скважины сами не умеем, все иностранцам отдали.
>Роль личности преувеличена не только во власти, но и в бизнесе, особенно в мелком и среднем.
Роль личности всегда имела огромное значение, если у вас есть условный Маск как знамя, то у вас будут сотни, если не тысячи тех, кто хочет ему подражать, рвать жопу на британский флаг. А если у вас вместо Маска Усманов на стяге, то апатия и безнадега, как в России сейчас.
>с другой мне как потребителю удобнее пойти в условный МВидео, чем к тысяче частников с какими-то мутными условиями гарантии, как это было раньше.
Был бы м-видео так хорош, если бы не тысячи частников дышащих ему в спину?
Или это был бы магазин уровня СССР, где продавец на тебя кричит «в очередь козел, бери что дают и вали от сюда».
>И в конце концов какая разница — быть собственником бизнеса или менеджером на проценте?
Разница в том, что свои ошибки не получится замаскировать частнику глупо взламывать собственный KPI, чтобы получить премию здесь и сейчас и гори оно огнем будущее, где он не факт, что будет в этой компании.
Мы это хорошо видим по большим корпорациям, где топы пускают свои компании под откос в угоду сиюминутной прибыли. Если в частных корпорациях хоть как-то пытаются сдержать рвение акционеры, то в гос. компания и с этим вообще все плохо, так как надзиратель такой же наемник, с которым можно поделиться.
>Почему крупный бизнес обязан генерировать сверхприбыль своим менеджерам, чтобы оставаться эффективным?
Но ведь он и сверхубытки генерирует частенько.
Хотите срезать сверхприбыли? Срезайте и сверхубытки.
Хотите срезать сверхубытки? Тогда забудьте про эксперименты и риски, оставайтесь в болоте, вечно догоняйте.
>Если человек хотел заниматься своим делом (скажем, торговать аксессуарами, печь торты, варить пиво) без сложного геморроя, а вместо этого работает клерком в ВТБ — выгоднее ли это для него?
Для страны в целом, это огромный убыток, если человек не раскрыл свой потенциал на полную катушку, став работать спустя рукава не тем, кем мечтал.
Сергей,
>Сын менеджера судоходной корпорации станет менеджером судоходной корпорации?
Так оно и происходит. Сын образованного человека с большей вероятностью станет образованным, и так далее. Много факторов, среди которых доступность и стоимость обучения (под обучением понимаем совокупность знаний,
в т. ч. о тех вещах, о которых не принято писать). Никто кроме менеджера судоходной компании не может лучше обучить себе преемника, и учить он будет своего сына в первую очередь. Имнно поэтому у наших чиновников/бизнесменов так много талантливых детей чиновников/бизнесменов — не только потому, что, мол, они там все по блату, но и потому что их действительно этому научили в семье, нанимателю нет смысла брать кого-то другого, когда есть готовые кадры. Особенно, если горизонт планирования не очень большой, а дефицит в кадрах острый.
Денис,
> Этот слабак
Не давая оценку самому Николаю как человеку, лишь скромно отмечу, что ваши оценки, что по Николаю, что по Петру с Джугашвили несут исключительно эмоциональный и дискретный характер, что несколько уплощает картину.
> условный Маск как знамя
> у вас будут сотни, если не тысячи тех, кто хочет ему подражать
На мой взгляд это подмена цели. Нет такой задачи.
Если требуется именно знамя, то клоунов у нас полно — хоть на сцене, хоть в Думе. Можно найти и среди ютуб-блогоров, предлагаю вышеупомянутого Потапенко — на ЮТубе он аж краснеет и орет, обсуждая стартапы, знамя. В Бизнес-Молодости можно поискать ещё. Если нужен артист поспокойнее — тоже достаточно кадров.
А вот если вам нужен талантливый управленец, то это может быть тихий умный человек с практически миноритарной долей (примеров среди технологических компаний масса — основной собственник это инвестор, им может быть и государство).
>несут исключительно эмоциональный и дискретный характер
Вероятно, вы историю изучаете очень поверхностно, иначе бы знали, что есть царь-колокол, царь-пушка и царь-тряпка, кем и был николай2.
С другой стороны, России повезло с таким никудышным царем, качественные, а главное, неизбежные изменения прошли быстрее, будь царем более подходящий человек. Все как с горбачевым, если крушение СССР неизбежно, то слабый политик самый подходящий вариант для быстрого слома.
>Если требуется именно знамя, то клоунов у нас полно — хоть на сцене, хоть в Думе.
Вам ли мне говорить про эмоциональный характер ?!
Нет больше таких клоунов, с таким бэкграундом, с такими достижениями, а главное, с такой верой масс в него.
Кто за ним стоит и кто его финансирует, дело десятое, факт остается фактом, он популяризовал электромобили и космос.
Маск как к нему не относись гигант уровня Джобса, такого калибра больше нет сейчас
>основной собственник это инвестор, им может быть и государство).
Опустим момент неизбежной коррупции, что государственное, значит ничейное, со всеми вытекающими. Опустим ценообразование доли в компании государством (цена всегда кратно завышена).
Это все пустяки по сравнению с главным — если государство из чистого арбитра превращается в играющего арбитра, то оно неизбежно начинает подстраивать правила игры под себя, это значит, что все ошибки и просчеты будут заметаться под ковер, накапливаться, пока не произойдет неизбежный крах все системы, по примеру СССР.
Наиболее наглядное свидетельство подстройки игры под себя, мы можем наблюдать в банковской сфере.
Экономика стонет от отсутствия доступных, дешевых и длинных денег, когда крупнейший гос. банк, с помощью ЦБ вытеснив или ослабив конкурентов, занимается чем угодно, только не нормальным финансированием экономики. Фактически, банковский сектор превратился во второй ФНС.