К началу июля 2020 года в обращении у россиян оказался рекордный объем наличных в почти 12,5 триллионов рублей. Пик поступления наличных в обращение пришёлся на март, увеличив этот показатель на 700 млрд.

Опрошенные РБК аналитики считают, что эту динамику невозможно списать только на граждан, которые уже в самом начале коронакризиса в России сообразили забрать вклады и обналичить зарплаты.

«Сокращения такого объема средств на депозитах населения не было. И такой объем зарплат население не могло получить, чтобы увести это в тень», подсказали изданию в Райффайзен Банке. Там выдали юрлицам кредиты наличными и зафиксировали опустошение счетов, поэтому уверены, что бизнесы из-за ограничений начали работать за наличные.

В Сбербанке предположили, что в апреле-июне скрытыми от регуляторов оказались около 8% выручки компаний.

Тем временем, доходы россиян от предпринимательской деятельности по итогам первой волны коронавируса упали во втором квартале на 40% по сравнению с первым (с 5,9% от всех доходов до 3,5%, минимум в 21 веке). Уход в серую зону и в наличные вряд ли исчерпывает эту динамику.

Зато социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия etc) выросли до рекордного за 21 век значения в 21,8% от всех доходов.