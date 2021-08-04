Источники Roem.ru рассказали, что в компании Xsolla не стали увольнять все полторы сотни сотрудников, которых признал негодными основатель Александр Агапитов на основе их активности «в жире, конфлюенс, гугл почте, чатах». Xsolla недалека от геймдева — предлагает «платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр», ещё в конце апреля Шурик рассказывал об этом в проекте The Bell «Русские норм». Сотрудники компании не были уведомлены о том, как и какая их деятельность подвергается мониторингу и анализу и какие последствия это может иметь. Внутренние дискуссии показывают непонимание системы и впечатление о непредсказуемости и нелогичности её работы.

Ранним днём 4 августа из Твиттера распространился по соцсетям скриншот на удивление безграмотного, зато очень недоброго письма от «Шурика Агапитова». В нём Шурик уличал сотрудника в невовлечённости и малопродуктивности. Впрочем, невовлечённость обнаружил не он, Шурик, а его «команда биг дата», которая «проанализировала активность». Как оказалось, сотрудники не присутствовали на рабочем месте, работая удалённо, впрочем, компания взялась их трудоустроить (очевидно, в компании, где нужны невовлеченные малопродуктивные сотрудники, отсутствующие на месте и не пишущие в чаты). Некая Наталья «зачитает права» уволенным сотрудникам, а самим им следует написать Шурику «длинное письмо про благодарность», чтобы «сохранить с ним отношения».

Эксперт по кадровым вопросам Алёна Владимирская отметила у себя в Фейсбуке, что подменять оценку результатов работы мониторингом активности глупо, а отслеживать действия сотрудников вообще незаконно. Уволенным сотрудникам, считает она, стоит подождать, пока все забудут, что они бездельники, прежде чем искать новую работу. Зато к неуволенным могут прийти хантеры и сделать им интересное предложение как людям, с которыми могут так же поступить.

Впрочем, издание «Про Пермь» утверждает, что контракты с российскими и американскими сотрудниками расторгаются, а также ведётся расследование с целью выяснить, кто выложил письмо в соцсеть вопреки соглашению о неразглашении. В тех же соцсетях успели процитировать вакансию компании, в которой утверждается, что она ценит результаты, а не часы в офисе, а также отсутствие бюрократии.

На Glassdoor за август у Xsolla уже появилось несколько негативных отзывов с упоминанием диктаторского подхода и микроменеджмента со стороны фаундера, что позволяет заподозрить, что увольнения всё же имели место.

Официальный комментарий Агапитова появился не где-то ещё, а в телеграм-канале «Зе Единорог». В комментарии Агапитов объясняет, что ему надо быть лучше конкурентов, и что он не хочет и не будет тормозить развитие. Поэтому он готов к непопулярным решениям, и ему не нужны сотрудники, которые не думают постоянно «о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех». «Амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей», рассказывает Агапитов, и в компании всё подчинено им, ну или ей. В комментариях к комментарию Агапитова в основном поддерживают.

UPD: фаундер Шурик рассказал в Фейсбуке, что это его менеджеры некристалльно донесли видение и будут подвергнуты эдюкейменту ©.