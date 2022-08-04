Производители электробытовой и компьютерной техники и ритейлеры раскритиковали инициативу Минкульта распространить авторский сбор на электронные устройства, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Письмо с аргументами против этой инициативы Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет «М.Видео», Huawei, LG, Samsung и другие компании) направила в Минкульт и Минэкономразвития. Проект Минкульта был опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 12 июля. Он предполагает, что авторский сбор в 1% от таможенной стоимости, который сейчас взимается с импортированных в Россию телефонов, компьютеров, умных часов и носителей данных и перечисляется Российскому союзу правообладателей, должен распространиться на устройства, ввезенные в Россию из других стран ЕАЭС. Такую меру Минкульт объясняет «резким падением доходов правообладателей».
В РАТЭК отмечает, что принятие подобного проекта повлечет за собой сокращение ассортимента техники в магазинах и рост цен. Разработчик законопроекта уверяет, что в государствах—членах ЕАЭС, через которые в настоящее время импортируется электроника в Россию, сбор указанного вознаграждения фактически не осуществляется, но в Казахстане и в Республике Беларусь приняты соответствующие требования по уплате вознаграждения аналогично российскому налоговому сбору для правообладателей, то есть покупателю придется заплатить за право проигрывать на своем устройстве музыку уже два раза.
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