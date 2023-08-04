EPAM Systems завершила продажу российских активов, о которой объявила еще в сентябре 2022 года. Покупателем выступила группа «Рексофт», 20% которой принадлежит структурам Владимира Потанина. EPAM основана в Минске в 1993 году, позже штаб-квартира компании была перенесена в США. Компания разрабатывает ПО и цифровые платформы, занимается консалтингом, офисы находятся более чем в 40 странах. Объем продаж во втором квартале упал на 2,1%, до $1,17 млрд, чистая прибыль выросла в 6,5 раза, до $120 млн. В апреле 2022 года головная структура объявила об уходе с российского рынка, соглашение о продаже активов было подписано 7 сентября. Уложиться в срок сторонам не удалось, условия соглашения пересматривались в начале года, сообщала EPAM в феврале.

Релокация большинства сотрудников EPAM могла негативно повлиять на качество и объемы разработки в компании, в этом контексте сделка с «Рексофт» положительно отразится на отношениях с клиентами, поможет восстановить сократившийся штат, усилить экспертизу, считает инвестиционный аналитик s20 Capital Андрей Шарлай: «Без полной информации мы можем оценить стоимость компании по классическим методам в диапазоне 10–15 млрд руб.». Однако, уточняет он, с учетом дополнительных обстоятельств (сокращение активов и штата, а также желание собственников продать актив) сумма могла быть на порядок меньше.