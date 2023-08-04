В распоряжении Forbes оказался план-график создания витрин данных национальной системы управления данными (НСУД). В нем указано, какие данные различные ведомства будут передавать в том числе порталу «Госуслуг». Согласно документу, со II квартала 2023 года МВД, в частности, передает «Госуслугам» информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, ДТП, результатах технического осмотра автомобилей (пробег), выдаче, замене и проверке действительности общегражданского и заграничного паспортов, а также другие сведения и данные.

Материал Frobes появился после публикаций о том, что на "Госуслугах" начал откуда-то автоматически подтягиваться адрес фактического проживания пользователя, который он сам на портале не заполнял. В Минцифры успели заявить, что пользователи вносят данные сами.

Примерно тогда же в приложении "Госуслуг" появилась информация о железнодорожных билетах, купленных по паспорту. Об этом уже официально заявили сами разработчики приложения в описании обновления.

В добытом Forbes плане предусмотрено, "что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с I квартала 2024 года будет передавать государственному информационному ресурсу воинского учета (ГИР ВУ) данные о лицах, достигших 14-летнего возраста, находящихся под стражей или в местах лишения свободы". При этом, напоминает издание, законопроект о НСУД все еще находится в разработке, он предполагает, в частности, предоставление доступа к госданным за плату бизнесу.

Эксперты по-прежнему связывают активизацию построения единых баз данных граждан с военными нуждами. Мошенникам и киберпреступникам такие базы данных тоже очень интересны. В феврале Минцифры и "Ростелеком" запустили программу по поиску уязвимостей на "Госуслугах", к середине мая "более 8,4 тыс. белых хакеров пытались искать уязвимости на портале «Госуслуг» и нашли 34 бага".