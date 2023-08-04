Дочерняя компания «ВК цифровые технологии» стала единственным участником и победителем тендера "в рамках проекта... по масштабированию автоматизированного рабочего места госслужащего в регионы". VK займётся "пересаживанием" российских чиновников из сервисов Microsoft, Slack, Zoom, Google и Telegram на разработки ВК и MRG. Основой автоматизированного рабочего места станет корпоративный мессенджер VK Teams.

АРМ ГС как явление существует не первый год – автоматизированное рабочее место госслужащего развивается как минимум с осени 2021 г. при непосредственном участии Минцифры. К апрелю 2023 г. число пользователей сервиса за счет отечественных органов власти достигло 200 тыс. пользователей, сообщал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

(в 2019 году Минфин оценил численность чиновников в России в 2,4 млн человек)