Facebook Inc. потребовала от ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий»), головной структуры платежной системы «Золотая корона», безвозмездно передать ей домен facebook.ru, который принадлежит ЦФТ с 2005 года. «Золотая корона» должна отказаться от использования товарного знака facebook до 30 сентября, а сообщить о результатах рассмотрения претензии — до 6 сентября. 3 сентября требование еще не было выполнено. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо американской корпорации, написанное 28 августа.

В письме говорится, что корпорация Facebook Inc. основана в 2004 году и является владельцем соцсети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Использование воспроизводящего зарегистрированный товарный знак доменного имени facebook.ru компания называет «совершенно неприемлемым». Также ее представители указывают на статью 1515 ГК РФ, которая предусматривает ответственность за использование чужого товарного знака в виде выплаты компенсации до 5 млн рублей или двойной стоимости лицензии на товарный знак.

В пресс-службе ЦФТ изданию рассказали, что домен был приобретен в 2005 году (Facebook появился в России в 2008 году). «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — добавили в ЦФТ. Сейчас письмо «находится на проработке у юристов».