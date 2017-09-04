Яндекс.Такси планирует страховать во время поездки не только пассажиров, но и водителей. Переговоры с компанией ведут «ВТБ Страхование» и СК «Альянс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который знаком с ходом обсуждения. Новость о страховании пассажиров появилась в середине августа. О том, как это будет реализовано, на тот момент в компании не знали.
«Это часть единой программы, которую компания сейчас обсуждает с крупнейшими страховщиками», — рассказал собеседник издания. Руководитель отдела регионального развития Яндекс.Такси Алексей Федотов подтвердил информацию и добавил, что, как и в случае со страхованием пользователей, максимальная выплата составит 2 млн рублей. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что расходы на страховые взносы сервис, скорее всего, возьмет на себя, а цены и комиссия водителя 12−19% не изменятся.
О страховании пассажиров задумывались и в Uber, с которым сервис Яндекс.Такси объединил свой бизнес. Представитель такси «Максим» Павел Стенников сообщил, что его компания рассматривала возможность создать свою страховую компанию или благотворительный фонд.
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Недавно в Москве был случай. Камеры зафиксировали, как водитель на машине Яндекс.Такси разбил фару припаркованной машины и скрылся с места происшествия. Номера машины на камеры не зафиксировались. Обращения пострадавшего в Яндекс.Такси ничем не закончилось, даже не извинились. Номера машин они выдают только по запросу полиции. Это ладно, видимо и верно. Но вот то, что они не несут никакой ответственности за содеянное водителем, даже просто по-человечески типа «приносим извинения, проведено внутреннее расследование, факт происшествия установлен…"
Потому это не таксопарк, а информационная услуга под вывеской красивого бренда. А реальная услуга (таксоперевозки) осуществляется другими лицами — в лучшем случае, какими-то таксопарками, в худшем — теми же перекрашенными бомбилами (или не перекрашенными — это не обязательно, а просто какие-то там бонусы даёт). Естественно, Я совершенно не хочет нести ответственность за тех, кто таскает на себе их рекламу. :))
сегодня на Ятакси приехал Махмед на машине с другим номером (не тем что указан в приложении). Интересно в этом случае страховка действует ?