Яндекс.Такси планирует страховать во время поездки не только пассажиров, но и водителей. Переговоры с компанией ведут «ВТБ Страхование» и СК «Альянс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который знаком с ходом обсуждения. Новость о страховании пассажиров появилась в середине августа. О том, как это будет реализовано, на тот момент в компании не знали.

«Это часть единой программы, которую компания сейчас обсуждает с крупнейшими страховщиками», — рассказал собеседник издания. Руководитель отдела регионального развития Яндекс.Такси Алексей Федотов подтвердил информацию и добавил, что, как и в случае со страхованием пользователей, максимальная выплата составит 2 млн рублей. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что расходы на страховые взносы сервис, скорее всего, возьмет на себя, а цены и комиссия водителя 12−19% не изменятся.

О страховании пассажиров задумывались и в Uber, с которым сервис Яндекс.Такси объединил свой бизнес. Представитель такси «Максим» Павел Стенников сообщил, что его компания рассматривала возможность создать свою страховую компанию или благотворительный фонд.