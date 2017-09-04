Центральный банк Китая выпустил заявление о намерении временно запретить проведение ICO, так как этот финансовый инструмент «серьезно угрожает стабильности финансовой и экономической системы страны».

Финансовый регулятор подготовил список из 60 компаний, занимающихся операциями в области ICO, которые подвергнутся тщательной проверке, а до ее окончания все ICO в стране будут временно заморожены.

1 сентября Центробанк Сингапура выпустил заявление о том, что «использование ICO связано с рисками отмывания денег и финансирования терроризма в связи с анонимностью финансовых транзакций».

В Китае две крупные площадки ICOage и ICO.info, оказывавшие компаниям помощь в размещении токенов, прекратили принимать новые заявки. Обе компании утверждают, что это решение было добровольным. Кто попал в список проверок китайского ЦБ пока неизвестно.

Китай является одним из наиболее активных игроков на мировом рынке блокчейна. По данным компани Xinhua за первую половину 2017 года китайские компании собрали на ICO $383 млн от более 105,000 инвесторов.

После заявления китайского и сингапурского регуляторов курсы криптовалют упали. Курс биткойна на торгах в понедельник упал на 5%, ещё одна известная криптовалюта — эфир (Ethereum) — подешевела сразу на 15%.