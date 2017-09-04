Глава «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников объявил: «На прошлой неделе наша компания официально закрыла инвестиционный раунд размером в 7,5 миллионов долларов».

Оценка компании без учета новых денег ( pre-money) составила 62,5 млн долларов ( +20% к оценке 2016 года);

pre-money) составила 62,5 млн долларов +20% к оценке 2016 года); В ходе сделки около 10% новых акций компании было зарезервировано под опционный фонд для мотивации сотрудников;

Средства будут направлены на финансирование операционной деятельности франчайзинговой компании до планового выхода на самоокупаемость в 2018 году , разработку Dodo IS , федеральную маркетинговую кампанию , а также на развитие корпоративной розничной сети в России и США.

Якорным инвестором выступил семейный фонд российского предпринимателя , также к раунду присоединились несколько частных инвесторов , преимущественно из числа текущих акционеров компании.

Около одного месяца назад, в начале августа 2017 года, Овчинников заявил, что его компания будет препятствовать продаже акций бывшими сотрудниками (3 года после увольнения) сторонним инвесторам — эти продажи демотивируют действующих сотрудников и не приносят денег в бизнес. Решение стало публичным после того, как свои акции попытались продать Андрей Мамон (в прошлом директор продукта Dodo IS) и Марсель Зиганшин (руководитель Центра аналитики и обучения компании «Додо Пицца», затем «Университет Додо»).