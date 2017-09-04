Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков может уйти из компании из-за слабых финансовых результатов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, которые знакомы с руководством основного акционера оператора USM Group. По словам представителя группы, эта информация не соответствует действительности. Как рассказал один из собеседников издания, окончательное решение пока не принято, однако этот вопрос активно обсуждается.

Также по информации источников, Солдатенков не планировал работать в компании долго. Контракт был заключен на 3 года, до проведения годового общего собрания акционеров в 2019 году.

Последний раз Солдатенков занял пост гендиректора в 2016 году, раньше он возглавлял «Мегафон» с 2003 по 2013 годы. Его пригласили после ухода Ивана Таврина, чтобы он исправил ситуацию с финансовыми результатами компании, по словам знакомого акционера. На тот момент Таврин переходил в компанию Алишера Усманова. Позже стало понятно, что Солдатенков не может справиться с задачей, поэтому в настоящее время в компании ищут новую главу «с более свежим взглядом на компанию и на отрасль». По предположению источника, гендиректора будут искать в Mail.ru Group.

Собеседники издания рассказали, что среди кандидатов — члены совета директоров «Мегафона» Наталья Чумаченко, Анна Серебряникова, Влад Вольфсон и Геворк Вермишян. По словам знакомого менеджеров в USM, Вольфсон и Вершимян — наиболее вероятные кандидаты.

Согласно отчету оператора за второй квартал, несмотря на то, что «Мегафон» снова оказался худшим среди конкурентов, динамика доходов компании от мобильных услуг впервые за 5 лет вышла в плюс, финансовые показатели восстанавливаются. При этом выручка снизилась на 1% до 77,9 млрд рублей. Ожидалось, что компания вернет прежний темп роста выручки — на 2−5% в год — с 2017 по 2020 год.