Минкомсвязи готовит проект правил обращения криптовалют в стране, в частности подобные операции будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сказал глава ведомства Николай Никифоров в ходе саммита БРИКС. По словам Никифорова, министерство сейчас готовит список решений и правил обращения крипотвалют, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии. Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

В то же время майнеры могут получить льготные тарифы на электроэнергию. В одном из российских регионов сейчас готовится соответствующий пилотный проект, рассказал Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности Института развития интернета.

Щельцин считает, что предоставить льготы можно будет за счет специального порядка регулирования, который предусмотрен для особых экономических зон и территорий опережающего развития. Представители ИРИ уже ведут переговоры с «одним из крупных российских городов», чтобы майнеры могли строить там свои фермы, получив льготы на электроэнергию.