Элон Маск разместил в своем Twitter ссылку на слова Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта будет властелином мира с комментарием «Началось».

1 сентября на встрече с российскими школьниками президент высказался о перспективах искусственного интеллекта.

Маск отнесся к высказыванию Путина пессимистично

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017