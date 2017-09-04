Элон Маск разместил в своем Twitter ссылку на слова Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта будет властелином мира с комментарием «Началось».

1 сентября на встрече с российскими школьниками президент высказался о перспективах искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы, тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира, - сказал он.

Маск отнесся к высказыванию Путина пессимистично

Китай, Россия, скоро все страны будут сильны в компьютерных технологиях. Конкуренция за первенство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, вероятно, станет причиной начала Третьей мировой войны, написал он.