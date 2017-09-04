Элон Маск разместил в своем Twitter ссылку на слова Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта будет властелином мира с комментарием «Началось».
It begins … https://t.co/mbjw5hWC5J
— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017
1 сентября на встрече с российскими школьниками президент высказался о перспективах искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы, тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира, - сказал он.
Маск отнесся к высказыванию Путина пессимистично
Китай, Россия, скоро все страны будут сильны в компьютерных технологиях. Конкуренция за первенство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, вероятно, станет причиной начала Третьей мировой войны, написал он.
China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.
— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017
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Нужна госпрограмма, способствующая снижению оттока российских мозгов в штаты и прочая: инфраструктура, соответствующие задачи, финансирование (как государственного, так и частного бизнеса).
А там, чем чёрт не шутит, может и программа по возврату «утекших» мозгов обратно в РФ.
Вещь-то — военная. Программа «по возврату мозгов», в военном контексте, выглядит двояко. Вражеская пропаганда умело расскажет потенциальным «обратным перебежчикам», что в РФ их ждёт уютная шарашка в концентрационном лагере. Те же, кто всё-таки поверит Кремлю, а не врагам, и поедет работать на российскую военку — это прекрасные кадры для вербовки разведками, эдакие двойные штирлицы-диверсанты.
Я тут скорее на стороне Маска — представьте, что вас посадили в клетку существа в n раз вас тупее, сумеете ли вы их обмануть, чтобы достичь своих целей? Вот примерно такая же ситуация возникнет после создания кем-либо супер-ИИ.
https://en.wikipedia.org/wiki/AI_control_problem