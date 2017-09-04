Путин заявил о важности ИИ. Маск сказал, что это приведёт к Третьей мировой


Элон Маск разместил в своем Twitter ссылку на слова Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта будет властелином мира с комментарием «Началось».

1 сентября на встрече с российскими школьниками президент высказался о перспективах искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы, тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира, - сказал он.

Маск отнесся к высказыванию Путина пессимистично

Китай, Россия, скоро все страны будут сильны в компьютерных технологиях. Конкуренция за первенство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, вероятно, станет причиной начала Третьей мировой войны, написал он.

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Добавить 3 комментария

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    dubik01

    Нужна госпрограмма, способствующая снижению оттока российских мозгов в штаты и прочая: инфраструктура, соответствующие задачи, финансирование (как государственного, так и частного бизнеса).
    А там, чем чёрт не шутит, может и программа по возврату «утекших» мозгов обратно в РФ.

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    Иван Ильин > dubik01 контекст

    Вещь-то — военная. Программа «по возврату мозгов», в военном контексте, выглядит двояко. Вражеская пропаганда умело расскажет потенциальным «обратным перебежчикам», что в РФ их ждёт уютная шарашка в концентрационном лагере. Те же, кто всё-таки поверит Кремлю, а не врагам, и поедет работать на российскую военку — это прекрасные кадры для вербовки разведками, эдакие двойные штирлицы-диверсанты.

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    cwm

    Я тут скорее на стороне Маска — представьте, что вас посадили в клетку существа в n раз вас тупее, сумеете ли вы их обмануть, чтобы достичь своих целей? Вот примерно такая же ситуация возникнет после создания кем-либо супер-ИИ.

    https://en.wikipedia.org/wiki/AI_control_problem

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