Лев Волож рассказал Inc., что его доставка продуктов MoscowFresh станет намного более офлайновой. Сайт MoscowFresh последние 2 года обещает: «Экспресс-доставка отборных свежих продуктов с рынка». Сегодня эта старая идея выглядит слишком обременительной и MoscowFresh готов отказаться от покупок на московских продуктовых рынках, создать классический склад, подключить оптовых поставщиков и продолжить работу. Смена концепции не должна быть болезненной. Волож заметил, что в России изменилось восприятие и позиционирование товаров: «В России пять лет как в моде фермерские продукты. Но «фермерскими продуктами» стали называть все подряд».

Когда мы начинали, у нас было 5 закупщиков, которые просто бегали по рынку за каждым заказом. Но нет смысла закупать помидоры по полкило, если в день их продается 30 кг. Пока мы остаемся службой доставки с рынка — но все идет к тому, что будем хранить продукты на своем складе и покупать с прилавка только в крайнем случае. Эта «подводная часть айсберга» — аренда склада, закупки свежих продуктов и их хранение в правильных условиях, сборка и упаковка заказов — растет. Если раньше в проекте было примерно равное соотношение онлайна и оффлайна, то в ближайшее время оффлайн вырастет до 90%.

Волож предположил: «Нужно иметь все позиции на своем складе, а к рынкам обращаться, только если свой товар закончился». Покупать на рынке не только неудобно, но и невыгодно: «Когда мы начинали, продавцы на рынке лгали, что их наценка — 10-20%, на самом деле — 50-60% к оптовой цене. Мы закупаем товар напрямую у поставщиков», — объяснил основатель MoscowFresh.

Мы расстались с поставщиками, работающими за кэш. На рынке достаточно работающих «в белую», но найти их и договориться — проблема. […] Мы ставили поставщиков перед фактом: работаем по безналу, ежегодно увеличиваем объем, либо не работаем. Крупные поставщики могут работать по безналу, но нал — выгоднее. Главное — быть настойчивым и показывать объем. С 50 заказов в день ты не интересен, а когда объем в 10 раз больше — вопрос решается уже на уровне администрации. Сейчас мы закупаем около тонны фруктов и овощей каждый день, и нам проще.

MoscowFresh запущен в ноябре 2015 года. Почти весь следующий год, как и многие продавцы с рынков, MoscowFresh принимал исключительно наличные и лишь в октябре 2016 подключил Яндекс.Кассу, для приёма платежей с пластиковых карточек.

По данным компании сейчас в MoscowFresh собирают 100 заказов в день, маржинальность бизнеса составляет 30%, выручка за 2016 год составила 50 миллионов рублей, при среднем чеке в 5 тысяч рублей.