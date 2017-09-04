Softline, который занимается поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, проведет крупнейшее размещение бондов в истории российского IT-рынка. Холдинг выпустит облигации на сумму 10 млрд рублей перед IPO. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение на сайте Московской биржи. Вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская сообщила, что размещение состоится в четвертом квартале этого года.