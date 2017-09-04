Банк России (ЦБ) распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO. Банк России считает преждевременными расчёты в криптовалютах и работу с производными из них.

Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.

Зимой 2014 года ЦБ уже формулировал своё отношение к биткоину. Три года назад ЦБ рассматривал использование криптовалюты, как потенциальную вовлеченность в «отмывание» доходов, полученных преступным путем, и в финансирование терроризма. Через год, в сентябре 2015, Центробанк создал рабочую группу по изучению технологию blockchain — на основе которой работают биткоины. Осенью 2017 года ЦБ перестал однозначно связывать криптовалюты с тяжкими преступлениями.

Ранее глава Минкомсвязи Никифоров и представитель Института развития интернета (ИРИ) синхронно предложили меры, которые могут и удешевить майнинг крипотовалют, и сделать его более затратным. Чиновник предложил обложить операции с криптовалютами налогом на доходы физических лиц, а директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин предложил дать майнерам льготные тарифы на электроэнергию. Минфин хочет назначить владельцев биткоинов клиентами Московской биржи — для этого потребуется приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их под контролем Росфинмониторинга. Подотчетный ФСБ комитет с начала года разрабатывает международные стандарты по блокчейну.

Международный опыт регулирования криптовалют неоднозначный, есть и примеры запретов, и легализации. Так ЦБ соседнего Китая запретил ICO в своей стране и намерен расследовать уже состоявшиеся. Вместе с тем восточные соседи известны своими майнинг фермами, дата-центрами по добыче виртуальных валют — эти структуры всё ещё работают. Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в августе, что впервые приостановила торги традиционными акциями нескольких компаний, которые запланировали проведение ICO — в деятельности компаний комиссия обнаружила признаки мошенничества. Размещения с помощью блокчейна должны подчиняться тем же правилам, что и обычные IPO, считают в комиссии. Ещё в 2015 году Комиссия по торговле биржевыми фьючерсами (CFTC) США официально приравняла биткоины и другие виртуальные валюты к биржевым товарам, а в марте 2014 года Налоговое управление США признало биткоины пригодными для налогообложения по аналогии с иной собственностью.