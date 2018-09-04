Я (Синодов) написал достаточно злобный FAQ для пиарщиков

Человеку со стороны может показаться, что это какой-то слишком хамский текст, и можно как-то мягче коммуницировать с PR-специалистами.

К сожалению, нет. Поясню это на примере самой популярной связки вопросов, А вы получили наш пресс-релиз? и, А вы планируете по нему что-то написать?

Я советую всегда, даже если вы не получили пресс-релиз, отвечать, что да, получили. В день релизов приходит 300−400 штук (я не шучу), я как минимум проглядываю у всех заголовки. Если вы скажете что не получили, то вас попросят озвучить свою почту, сейчас мы вам ещё раз пришлём, после чего вам опять будут звонить, и всё начнётся сначала. Экономьте себе время — если релизов будет не 400 штук, а 399 — вы с вероятностью близкой к 100% ничего не потеряете.

Я много лет ошибался при ответе на, А вы планируете по релизу что-то написать?. Я пытался объяснить, что из себя представляет наша редакция, я пытался объяснить, что не так с инфоповодом, что не так с самим текстом. Это всё бесполезно. Если человек заходит в медиа с тем, что туда не может зайти, он не поймёт этих объяснений. В любом случае, 2−3 растянутых по времени разговора в день (а это среднее количество звонков на тему «получили ли вы и будете ли писать», бывает и заметно больше), это 20−30 минут, плюс потеря психической энергии как от часа работы. 220 часов в год, рабочий месяц псу под хвост.

Ни разу за почти уже 15 лет таких разговоров я не столкнулся с тем, чтобы пиарщик сказал «О, я понял (-а) что нужно, принесём когда будет» и после этого действительно принес (-ла). Реально ни разу.

Поэтому отвечать можно только «планы редакции не разглашаются». Все остальные сценарии ответов втягивают вас в абсолютно бесполезный для вас, как для журналиста, разговор.